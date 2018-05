Von Christian Beck

Mosbach. 16 912 Mosbacher durften am Sonntag wählen gehen, 8894 haben dies tatsächlich getan, weitere 2172 hatten zuvor bereits per Briefwahl abgestimmt - das entspricht einer Wahlbeteiligung von 66,02 Prozent. Doch wie haben die einzelnen Stadtteile abgestimmt? Wo haben die einzelnen Parteien ihre stärksten Ergebnisse eingefahren, wo konnten sie die wenigsten Wähler für sich gewinnen? Ein Blick auf die detaillierten Ergebnisse hält so manche Überraschung bereit.

Trotz deutlicher Verluste konnte die CDU in Mosbach sich als stärkste Partei halten. In Sattelbach schnitt sie mit 34,6 Prozent am besten ab, im Wahlbezirk Rathaus Neckarelz erreichte sie dagegen nicht einmal 19 Prozent. Neckarelz gilt zumindest in großen Teilen als klassische SPD-Hochburg, dort lagen die Sozialdemokraten aber nur in einem der sechs Wahlbezirke vorne. In drei anderen Bezirken gelang dies dafür der AfD, im Bezirk Neckarelz-Waldsteige II vereinte die erstmals angetretene Partei gar über 29 Prozent der Stimmen auf sich.

Große Unterschiede finden sich auch bei der Verteilung der Grünen-Wähler: Während im katholischen Kindergarten am Franz-Roser-Platz in Mosbach fast 31 Prozent für sie stimmten, waren es im Ökumenischen Zentrum in Neckarelz nur etwas über 16 Prozent. Mit 9,3 Prozent verhältnismäßig viel Unterstützung erhielt derweil die FDP von den Wählern, die im Neckarelzer Rathaus ihr Kreuz machten, und auch die Briefwähler stimmten mit über 10 Prozent für die Liberalen. Von dieser Gruppe erhielt die AfD übrigens die geringste Unterstützung: lediglich 13,4 Prozent. Wie unterschiedliche Wahlergebnisse räumlich nahe beieinander liegen können, zeigt das Abschneiden der AfD in Mosbach. Im Bezirk Lohrtalschule West stimmten 19,53 Prozent für die AfD, im Bezirk Ost, also im gleichen Wahllokal, waren es 11,72.

Zwei interessante Spitzenwerte zum Schluss: Die höchste Wahlbeteiligung in Mosbach konnte Nüstenbach mit 77,94 Prozent für sich verbuchen. Und auch der Wahlbezirk katholischer Kindergarten Allfelder Weg 3 in Mosbach sticht heraus: Nur hier waren alle Stimmen gültig.