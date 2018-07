Mosbach/Neckarelz. (schat/lra) Wohin mit den Flüchtlingen? Die Frage der (adäquaten) Unterbringung der weiter zahlreich in Deutschland ankommenden Flüchtlinge bleibt für die Verantwortlichen und Zuständigen beim Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises eine große Herausforderung. Nachdem unter der Woche über mögliche Zeltunterkünfte informiert und die Absicht, eine Belegung in Sporthallen möglichst zu vermeiden, noch einmal betont wurde, rückt nun zum Wochenende eine sogenannte Bestandsimmobilie (wir berichteten) in den Fokus.

So teilte das Landratsamt gestern mit, dass man - vor dem Hintergrund weiter steigender Flüchtlingszahlen - den Alten Bahnhof in Neckarelz (Alter Bahnhofweg) als Unterkunft für Asylbewerber nutzen will. In dem Sandsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert sollen etwa 35 Personen untergebracht werden. "Zu diesem Zweck hat der Landkreis das Gebäude angemietet und wird es baulich ertüchtigen. Die Erstbelegung soll ab November erfolgen", heißt es vonseiten des Landratsamtes. Mit dem Besitzer des Gebäudes habe man eine Mietvereinbarung über drei Jahre getroffen, so Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Nachfrage, mit einer Verlängerungsoption für zwei weitere Jahre.

Am alten Bahnhofsgebäude werde man nun in den kommenden Tagen verschiedene Ertüchtigungsmaßnahmen erledigen lassen, unter anderem seien Brandschutzeinrichtungen im Obergeschoss zu installieren. Im Gebäudeinneren werde es zudem einige Renovierungsarbeiten geben. "Aufgrund der aktuellen Situation konnten wir auf dieses Objekt nicht verzichten", schildert Jan Egenberger im Vorgriff auf mögliche Einwände, dass in Neckarelz bereits im (nicht allzu weit entfernten) Hohlweg eine Asylbewerberunterkunft im Bau ist.

Das Landratsamt informiert die Bevölkerung am Freitag, 23. Oktober, um 19 Uhr in einer Bürgerinformationsveranstaltung in der Pattberghalle (Mensaspeisesaal) in Neckarelz über die geplante Unterbringung. Interessierte Bürger sind hierzu eingeladen.