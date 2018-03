Von Heiko Schattauer

Mosbach. Was bislang nur auf dem Papier existent war, beginnt nun, greifbar zu werden: Im Vorgriff auf die bevorstehende Bebauung des Gartenwegareals im Frühjahr 2013 muss nach Auskunft der Stadtverwaltung Mosbach dieser Tage zunächst ein Abwasserkanal im Bereich des Baufeldes tiefergelegt werden. Die Kanalbauarbeiten werden mit Hilfe eines sogenannten Spülbohrverfahrens erledigt, so dass jeweils ein Kopfloch im Verbindungsweg von der B 27 zum Gartenweg-Parkplatz und in Höhe der Bachmühle eingerichtet wird.

Für dieses Prozedere ist es erforderlich, dass die Zufahrt von der Bundesstraße 27 zum Gartenweg-Parkplatz und die Straße "An der Bachmühle" für den Fahrzeugverkehr ab kommenden Montag, 14. Januar, voll gesperrt werden. Eine Zufahrt zu den Geschäften der Bachmühle ist weiterhin über den "Oberen Graben" möglich. Eine alternative Zufahrt zum Gartenweg über den Bereich "Käfertörle" sei indes nicht vorgesehen, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montag auf Nachfrage der RNZ.

Die (vorbereitenden) Bauarbeiten sollen nach derzeitigen Planungen Mitte März beendet sein. Die Verkehrsteilnehmer werden seitens der Stadt gleichermaßen um Verständnis und Beachtung gebeten. Die eigentlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Projektentwicklunsgesellschaft SEPA, die am Gartenweg für rund 20 Mio. Euro ein neues "Quartier" mit Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen, Wohnungen und einer (städtischen) Mediathek errichten will, sollen dann im April dieses Jahres anlaufen. Lebensmittel-Vollsortimenter REWE steht seit Längerem als Ankermieter fest, zu weiteren Mietern für die rund 4 000 qm Einzelhandelsfläche am Gartenweg will sich die SEPA im Laufe des Monats näher äußern.

Eine für die Erschließung erforderliche Änderung des Bebauungsplans muss unterdessen noch vom Gemeinderat beschlossen werden. In der Februarsitzung des Gremiums findet sich eine entsprechende Beschlussvorlage auf der Tagesordnung. Gestern sind nach Angaben der Stadt die sogenannten Angrenzerbenachrichtigungen versandt worden. Im technischen Rathaus sei der aktualisierte Bebauungsplan einzusehen, binnen vier Wochen sind Einwendungen möglich. So die neue Satzung des Bebauungsplans abgsegnet wird, kann im Nachgang eine konkrete Baugenehmigung für die SEPA erteilt werden.

Zuvor stehen noch Abbrucharbeiten auf dem 6000 Quadratmeter großen Areal an, die wiederum unter Regie der Stadt Mosbach erledigt werden sollen. Eine Ausschreibung dafür hat es bereits gegeben. Rund 18 Monate Bauzeit sind für das Großprojekt an prominenter Stelle zwischen Altstadt und B 27 eingeplant.