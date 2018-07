Auf der Klassikerrundfahrt präsentierten sich über 60 automobile Kostbarkeiten in Schwarzach. Foto: Bernd Kühnle

Von Bernd Kühnle

Schwarzach. Schönheiten der Automobilgeschichte bevölkerten den Parkplatz vor dem Restaurant "El Greco" in Schwarzach, bevor sich die über 60 Old- und Youngtimer der siebten Klassikerausfahrt pünktlich um 10.30 Uhr auf den Weg in den Kraichgau und durch den Odenwald machten. Vor ihnen lagen 150 Kilometer durch die idyllischen Landschaften, wobei die Teilnehmer verschiedene Aufgaben zu lösen hatten.

Nach dem ersten Rundkurs durch Waibstadt, Siegelsbach und Kälbertshausen fand im Gewerbepark "Techno" auf der Asbsacher Höhe eine Gleichmäßigkeitsprüfung statt, bei der ein Rundkurs zweimal zu durchfahren war. Hierbei spielte die Geschwindigkeit keine Rolle, da es nur darauf ankam, beide Male möglichst genau die gleiche Fahrzeit zu erzielen. Nach der Auswertung startete der zweite Rundkurs über Neckargerach in den hohen Odenwald nach Beerfelden und über Hirschhorn zurück nach Schwarzach. Auch hierbei waren weitere Aufgaben für die Fahrer vorbereitet, bei denen sie ihre Kenntnisse über Klassikerfahrzeuge beweisen konnten.

Am Ausgangspunkt zurück, mussten die Teilnehmer noch ein "Reifenboule" und eine "Alla-Hopp-Aufgabe" bewältigen, ehe sie sich am reichhaltigen Speisen- und Getränkeangebot des Restaurants von Efthymios Chatzopoulos stärken durften. Währenddessen übernahmen Michael Hölzer von der gleichnamigen Fahrschule und Sven Spangenberg vom Neckarelzer Autohaus Käsmann als Mitorganisatoren die Auswertung der erzielten Leistungen, ehe sie zur Siegerehrung schreiten konnten.

Den ersten Platz errang das Team Brian Kluttig mit seinem Opel Rekord C 1700 L, gefolgt vom Team Stefan Peterhänsel (VW Bus T3) und Johannes Bisse (Volvo 240 GL). Für die weiteste Anreise erhielt Felix Strecker aus Uhingen (MG MGB) ebenso einen Sonderpreis wie Familie Silvia und Axel Boehmert für ihren 66 Jahre alten Simca B, der das älteste Fahrzeug der Veranstaltung war.

Als bestes Damenteam wurden Sabine Grolms-Martin und Pia Grolms mit ihrem Citroen ID Break Familiale ausgezeichnet, ehe Derya Budak vom Autohaus Käsmann zur Vergabe der Sonderpreise schreiten konnte: Diese gingen an Familie Hartmut Rupp mit ihrem 300 PS starken Alfa Romeo Spider, Mercurio di Siro ((Triumph Spitfire), Familie Sven und Luca Belz (Audi Sportquattro), Familie Meic und Ulrike Diessner (Dodge Charger) und dem Team von Nielsen Esben (Mercedes-Benz 280 SE 4,5).

Im Anschluss hatten die zahlreichen Besucher der Veranstaltung reichlich Gelegenheit, sich bei den stolzen Besitzern der automobilen Schätze über Details der Fahrzeuge zu informieren, wobei die Bemerkung eines Betrachters die allgemeine Stimmung auf den Punkt brachte: "Es ist einfach bewundernswert, zu sehen, wie schön gepflegte Technik sein kann, auch wenn sie schon vor langen Jahren entstand".