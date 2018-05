Mosbach. (jbl) Neue Wege in der Bereitschaft, gesellschaftliche Themen aufzugreifen, wolle man künftig gehen, ließ der Leiter der Ludwig-Erhard-Schule, Ralf Trabold, anlässlich des ersten Organspendetags im Musiksaal des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums verlauten. Ein Thema, das in der Öffentlichkeit stark kontrovers diskutiert werde, sei die Organspende. Hier stehen sich Ethik und Wirtschaft in unterschiedlichsten Aspekten gegenüber. Wie geht es den Betroffenen? Welche Gedanken, welche Ängste haben die Spender?

Am Aktionstag, der in Kooperation von Techniker Krankenkasse (TK), Ludwig-Erhard-Schule (LES) und Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) veranstaltet wurde, stand die Information im Vordergrund. Den Schülerinnen und Schülern sollte die Möglichkeit gegeben werden, verschiedenste Stellungnahmen anzuhören und im Anschluss Fragen an die Podiumsredner zu stellen. Hierzu begrüßte Trabold Ralf Kohl von der TK, Dr. Robert Hasfeld, Leiter des Wirtschaftsgymnasiums der LES, sowie Dr. Susanne Heffner vom Wirtschaftsgymnasium. Podiumsteilnehmer waren Dr. Thomas Ulmer, Mitglied des Europäischen Parlaments und praktizierender Arzt, der "Rapper" Flo Bauer, Erich Frey, unterwegs für Eurotransplant und die Deutsche Stiftung für Organspende, sowie Rosemarie Jany als Betroffene.

Viel Zeit hatten alle mitgebracht. Geduldig wurden die zahlreichen Fragen des Publikums beantwortet. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich gut vorbereitet, nutzten die Möglichkeit der Information gerne. Nur wer ausreichend informiert ist, kann sein "Ja" zur Organspende mit dem Gewissen vereinbaren.

Flo Bauer, der Rapper, der als "Bo Flower" in Sachen Organspende seit vier Jahren durch Deutschland tourt, erzählte von seinen Beweggründen, sich für diese Sache zu engagieren. Erst, als man auf ihn zugekommen sei, mit der Bitte, für Organspende zu werben, habe er gemerkt, wie wenig er über das Thema weiß. Nach und nach lernte er Betroffene kennen, darunter viele junge Menschen, informierte sich. Heute rät er dazu, Fragen zu stellen, für ihn ist das Projekt "von Mensch zu Mensch" zur Herzensangelegenheit geworden.

Dr. Thomas Ulmer machte auf die Angst von Organspendeausweisträgern vor dem vorzeitigen Abstellen lebenserhaltender Geräte aufmerksam, ebenso auf Skandale über Organhandel oder manipulierte Wartelisten. Der Parlamentarier versprach, dass der Gesetzgeber alles täte, um Missstände zu beseitigen. Auch er bat die jungen Zuhörer um das rechtzeitige Ja zur Organspende, denn immer wieder sei er mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert, Angehörigen und dem Tode geweihten Patienten zu erklären: "Wir können ihre Organe brauchen."

Rosemarie Jany steht auf der Seite der Betroffenen. Vor 18 Jahren bekam sie die erste Niere transplantiert, konnte damit 16 Jahre gut leben und wartet nun seit zwei Jahren wieder auf ein Spenderorgan. Das bedeutet für sie strengste Diät zu halten, dreimal pro Woche jeweils viereinhalb Stunden an der Dialyse zu verbringen. Die Entwässerung des Körpers läuft über die Geräte. In den Urlaub fahren kann sie nur, wenn sie sich abmeldet. Denn erreicht sie der Anruf von Eurotransplant nicht in wenigen Minuten, dann heißt es vielleicht wieder Jahre warten. Dank der ersten Spenderniere konnte sie wieder ein freies Leben führen. Sie weiß: "Die Wahrscheinlichkeit, irgendwann Empfänger zu sein, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, Spender zu werden."

Erich Frey, einer von 70 Koordinatoren der Deutschen Stiftung für Organspende, berichtete aus seiner Arbeit als Bindeglied von Spendern und Empfängern. Er und seine Kollegen schicken die Spezialistenteams los und organisieren im Spendenfall die Transplantation, kümmern sich um die Logistik, suchen das Gespräch mit den Angehörigen. Oft hänge die Entscheidung zur Spende von Aussagen der Verstorbenen kurz vor ihrem Tod ab, so Frey. Er verschwieg auch nicht, wie schwer der Abschied für Angehörige ist. Spenden können Kinder ab dem Alter von etwa drei Tagen bis über 90-Jährige. Während des Abstellens der Geräte kann die Familie nicht dabei sein. Hier gelte es immer auch, die ethischen Gesichtspunkte mit einzubeziehen. "Im Zweifel wird die Spende gestoppt."