Von Heiko Schattauer

Obrigheim/Mannheim. In der heißen Phase, also im Kern der Anlage, ist der Rückbau des Kernkraftwerks Obrigheim (KWO) inzwischen angekommen. Seit einigen Monaten befindet sich der 1968 in Betrieb genommene und 2005 abgeschaltete Atommeiler in der dritten Abbauphase. Dabei wird nun auch der Reaktorkern selbst zerlegt, zum größten Teil maschinell und fernbedient. Das einst dienstälteste Atomkraftwerk Deutschlands löst sich de facto also mehr oder weniger lautlos in seine Einzelteile auf, während drum herum lautstark diskutiert wird. Streitpotenzial liefern die Deponierung von freigemessenen Abbaumaterial (das nahezu frei von radioaktiver Strahlung sein soll), der geplante Transfer von Brennelementen (in Castoren) nach Neckarwestheim - und die Abbaugenehmigungen.

Zwar ist mittlerweile der genannte dritte Rückbauschritt vom Umweltministerium Baden-Württemberg genehmigt worden. Gegen die II. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung ist aber immer noch eine Klage anhängig. Bereits im Dezember 2011 haben vier Mitglieder der "Initiative AtomErbe Obrigheim" Klage gegen die im Oktober 2011 erteilte Genehmigung eingereicht. Im Oktober 2014 - also fast drei Jahre danach - findet nun die mündliche Verhandlung dazu am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim statt. Am 28. und 29.10. wird in der Quadratestadt geprüft, ob oder inwieweit die Einwendungen der Atomkraftkritiker Relevanz haben.

Die Initiative führt als Gründe für ihren Einspruch unterdessen folgende Punkte an: So sei zur II. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung trotz "offensichtlicher Mängel" im ersten Genehmigungsverfahren keine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt worden. Zudem gebe es keine konkreten Festlegungen, wie mit den 342 hochradioaktiven (abgebrannten) Brennelemente, die sich noch in einem speziellen Nasslager in der Anlage befinden, umgegangen wird, während parallel der Abbau von wichtigen Systemen bzw. Komponenten erfolge. Auch habe es für den Abbau "keine umfassende radiologische Charakterisierung" und "keine ausreichende Analyse von Stör- bzw. Unfällen" gegeben.

Die Kläger verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die I. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung. In deren Vorfeld gab es zwar eine Öffentlichkeitsbeteiligung (2006), die dabei ausgelegten Unterlagen seien laut "AtomErbe" aber so mangelhaft gewesen, "dass selbst die Reaktorsicherheitskommission ebenso wie das Bundesumweltministerium in ihrer damaligen Stellungnahme deutlich umfangreichere Vorlagen und Nachbesserungen für die Beurteilung der weiteren Genehmigungsschritte verlangte".

Ohne auf diese Kritikpunkte einzugehen, sei nach dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg vom grün geführten Umweltministerium im Oktober 2011 die II. Stilllegungs- und Abbaugenehmigung erteilt worden. Bei der Initiative "AtomErbe Obrigheim" hofft man nun auf eine "detailliertere Prüfung der Klagegründe" - und darauf, dass das Verwaltungsgericht die Einwendungen als berechtigt erachtet.

Ein Güteverfahren in dieser Angelegenheit ist übrigens im Frühjahr 2014 gescheitert, wie VGH-Sprecher Richter Thomas Haller auf Nachfrage der RNZ erläutert. "Es handelt sich um ein außerordentlich komplexes Verfahren", führt Haller weiter aus - was auch die lange Zeitspanne zwischen Klageerhebung und Verhandlungstermin erkläre. Ob nun am Ende der beiden anberaumten Verhandlungstage bereits eine Entscheidung steht, ist noch nicht abzusehen. Gut möglich, dass man aufgrund der Komplexität in die Verlängerung muss.

Was aber wäre die Konsequenz, würde das Gericht der Klage gegen die II. Abbaugenehmigung stattgeben? Der dritte Rückbauschritt läuft ja bereits. Ein vorübergehender Abbaustopp müsste nach Ansicht der Initiave die Folge eines gerichtlichen Erfolges sein. Um dann nochmals die Öffentlichkeit zu beteiligen und detaillierte(re) Betrachtungen zu möglichen Störfallen usw. anzustellen. Nicht nur bei der Initiative AtomErbe ist man gespannt, wie der VGH Mannheim die Einwendungen wertet.