Nach Unterrichtsende ist der Andrang am Schulbus groß. Während die Schülerinnen und Schüler des Auguste-Pattberg-Gymnasiums (wie im Foto zu sehen) noch Platz im Bus finden, langt es für die Kinder, die in Obrigheim zusteigen wollen, nicht immer. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Mosbach/Obrigheim. Der Gong, der das Ende des Schultages einläutet, sorgt bei Schülern normalerweise für Begeisterung. Doch bei einigen Mädchen und Jungen, die in Obrigheim zur Schule gehen, macht sich nach Unterrichtsende hin und wieder Frust breit: Statt einer zügigen Heimfahrt, so erklären einige Schüler, müssen sie bis zu einer Stunde auf den Bus warten. Denn der eigentlich für sie vorgesehene Bus sei schlicht zu voll. Woran genau dies liegt? Die Rhein-Neckar-Zeitung begab sich auf Spurensuche.

"Wir haben Probleme, die wir noch nie hatten", räumt Dirk Schäfer vom Landratsamt freimütig ein. Gemeinsam mit Elmar Brümmer ist er zuständig für die Organisation des Öffentlichen Personennahverkehrs - das Landratsamt ist Aufgabenträger, wenn es um die Schülerbeförderung geht. Und mit dieser Aufgabe haben beide Mitarbeiter in diesem Schuljahr viel zu tun - deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Mehrmals die Woche sind sie mit weiteren Kräften an den Haltestellen, um sich ein Bild von der Lage zu machen - denn diese schwankt. So berichten Schäfer und Brümmer, dass beispielsweise an zwei aufeinanderfolgenden Donnerstagen die Zahl der an den Bushaltestellen wartenden Schüler sehr verschieden sein kann.

Dass es für die Kinder in Obrigheim häufig (zu) eng wird, liegt konkret an der Route der Linie 822: Denn nach Ende des Unterrichts fährt der Bus meist das Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) an, danach das Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG). Und wenn er schließlich auf der Neckarbrücke hält, bleibt für die Schüler der Realschule Obrigheim und der Grund- und Werkrealschule Obrigheim-Aglasterhausen nicht mehr viel Platz. Vor allem um die Mittagszeit gebe es Probleme, doch auch auf dem Weg zur Schule blieben Kinder aus Aglasterhausen wohl schon unfreiwillig stehen.

Auf diesen Sachverhalt angesprochen, zeigt sich Andrea Stojan überrascht. Die Rektorin der Grund- und Werkrealschule spricht von Problemen am Schuljahresbeginn, geht aber davon aus, dass die Schülerbeförderung mittlerweile weitestgehend funktioniert. Probleme gebe es ab und an, wenn zu einer bestimmten Zeit mehr Schüler der Gymnasien den Platz in den Bussen belegen. Andrea Stojan verspricht, dem Problem weiter nachzugehen.

Neben den etwa 450 Schülern der Grund- und Werkrealschule besuchen rund 730 weitere die Realschule in unmittelbarer Nähe. Rektor Michael Lagler ist das Problem ebenfalls bekannt. "Eltern haben schon öfter angerufen, dass ihre Kinder stehen geblieben sind", berichtet er. Dies sei in diesem Schuljahr wieder verstärkt aufgetreten - woran das liegt, weiß aber auch Lagler nicht. "An unserer Schule hat sich nichts verändert", betont er. Zudem habe man dem Busunternehmen BRN (Busverkehr Rhein-Neckar) sehr genaue Auskunft gegeben, wie viele Schüler zu welcher Zeit in welchen Ort gebracht werden müssten.

Genau auf diese Zahlen ist das Busunternehmen dringend angewiesen. Und eben jene fehlen offensichtlich - dies erklärt ein Sprecher der Bahntochter BRN. "Es gibt Probleme, und wir sind hier in sehr engem Kontakt mit dem Landratsamt", erklärt der Sprecher mit Sitz in Stuttgart weiter. Doch ohne zuverlässige Schülerzahlen gebe es schlicht ein Verteilungsproblem. Verkürzt heißt das: Es gibt genug Busse, aber manche sind zu voll, andere halb leer.

Doch diese Zahlen zu ermitteln, ist nicht so einfach, wie man annehmen könnte. Denn die Schullandschaft hat sich verändert: Mit dem eingeführten und teilweise wieder abgeschafften G8-System sowie dem offenen Ganztagesbetrieb am APG gibt es oft auch für Schüler der selben Klasse keinen einheitlichen Schulschluss. Chöre und Arbeitsgemeinschaften beispielsweise machten es nötig, jeden der knapp 1000 Schüler zu befragen. Diese aufwendige Aktion hat laut Schulleiterin Regine Schmock den entscheidenden Unterschied gemacht: "Mittlerweile klappt es", erklärt sie - zu Beginn des Schuljahres habe es zahlreiche Klagen der Eltern gegeben.

Auch wenn die genannten Schwierigkeiten am NKG nicht bestehen - hier steigen die Schüler in leere Busse ein - nennt dessen stellvertretender Schulleiter Andreas Wurz eine mögliche Ursache: Die so wichtigen genauen Daten konnte man noch nicht ans Landratsamt weitergeben. "Ein Oberstufenschüler hat extra ein Programm zur Erhebung der Daten entworfen, und wir haben damit alle befragt", erklärt Wurz. Doch von den etwa 1100 Schülern waren zu dem Zeitpunkt rund 50 krank. Und als man diese schließlich befragen wollte, kam der Brand dazwischen. Wurz bittet vor diesem Hintergrund um Verständnis.

Ob eine reibungslose Schülerbeförderung tatsächlich von diesen noch fehlenden Daten abhängt? Schäfer und Brümmer vom Landratsamt sind dieser Ansicht. Zumindest zum Teil. "Wir treiben hier einen enormen Aufwand, um dem Problem auf die Schliche zu kommen", betont Elmar Brümmer. Im Januar hoffen sie, eben jenes ein für alle mal gelöst zu haben. Denn wenn die Zahlen vorliegen, könne man auf die Schulen zugehen, so dass diese eventuell manche Unterrichtsstunden verlegen. Diesen Ansatz hält auch der BRN für eine denkbare Methode, die Schülerbeförderung zu entzerren.

Doch eines ist ebenso klar: Das nächste Schuljahr kommt gewiss. Deshalb möchten beide Mitarbeiter des Landratsamts ein Modell entwerfen, das auch auf die nächsten Jahre übertragbar ist. Wie das funktionieren soll - daran arbeiten sie noch. Die Herausforderungen werden freilich nicht kleiner: "Mit der Umstellung auf den Ganztagesbetrieb bei der Grundschule werden sicher wieder Probleme auftreten", prophezeit Brümmer.