Von Alexander Rechner

Mosbach. "Sie erleben nun den Wirtschaftsstandort und die ansässigen innovativen und tollen Unternehmer hautnah", kündigte der IHK-Geschäftsführer für den Neckar-Odenwald-Kreis, Bernhard Kraft, zu Beginn der von der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar veranstalteten Pressefahrt an und freute sich über die große Journalistengruppe aus der gesamten Metropolregion. Den Hintergedanken dieser Rundfahrt führte Bernhard Kraft auch aus: "Wir wollen für den hiesigen Wirtschaftsstandort werben".

Die Route hatte zunächst zum Technologie- und Gewerbepark Neckar-Odenwald (TECH-N-O) und sodann zur Fa. Axtal in Diedesheim geführt, bevor es weiter nach Buchen ging. Auf der Asbacher Höhe begrüßten Obrigheims Bürgermeister Roland Lauer und Oberbürgermeister Michael Jann die Journalisten sowie die IHK-Delegation um Präsidenten Dr. Gerhard Vogel. Das 26 Hektar große und voll erschlossene Gewerbegebiet stellte Lauer vor und belegte die positive Entwicklung mit den im TECH-N-O schon entstandenen "200 Arbeitsplätzen". Dies wertete er als "kleinen Ausgleich" zu den durch die Schließung des Kernkraftwerkes Obrigheim "400 bis 450 wegfallenden Arbeitsplätze". Optimistisch blickte Lauer in die Zukunft, im Gewerbepark "nach und nach" weitere Firmen ansiedeln zu können.

"Wir können etwas bieten", betonte parallel dazu Oberbürgermeister Michael Jann. Überzeugt von den eigenen Standortstärken, führte er u. a. das große Bildungs- und Kinderbetreuungsangebot mit "18 Kindergärten alleine in Mosbach" an. Die bereits angesiedelten Unternehmen kämen aus der Automobilindus-trie (Zulieferer), Medizintechnik, Vertrieb von Diagnostika, Brandschutz sowie Mess- und Regeltechnik, verdeutlichte TECH-N-O-Geschäftsführer Alfred Schumacher.

Zuerst besuchte die Delegation die international tätige Firma SKT, die Formteile aus thermoplastischen Kunststoffen und Silikon herstellt und derzeit etwa 70 fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt. "Wir bilden selbst aus und suchen gute Leute", betonte Geschäftsführer Uwe Heiss. Das Unternehmen, das 2010 in das Gewerbegebiet umgesiedelt war, bilde sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich aus. Grundsätzlich würden Produkte für alle Bereiche der Industrie gefertigt, im Fokus stünde jedoch die "Automobilzulieferindustrie". Ehe sich die Teilnehmer in der Produktion selbst ein Bild von den vielfältigen Erzeugnissen machen konnten, hatte Heiss den großen Wettbewerb in diesem Bereich sowie den hohen Kostendruck hervorgehoben und verwies u. a. auf die "immer höheren Kosten für Kunststoffe" und die gestiegenen Stromkosten: "Vor drei Jahren lagen die Stromkosten monatlich noch bei 16 000 Euro - heute schon bei 27 000 Euro monatlich". Uwe Heiss lobte zum Schluss explizit den Standort.

Nächste Station war die Fa. Asbach Medical Products (AMP). Thomas Bossmann stellte das innovative mittelständische Unternehmen vor. Bereits seit zwei Jahren lege AMP den Fokus auf Präventionsdiagnostik, vor allem im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele Menschen erlitten einen Hirnschlag oder Herzattacke, ohne von ihrer Gefäßerkrankung gewusst zu haben. Die üblichen Untersuchungen reichten oft nicht aus, um die aktuelle Gefahr zu identifizieren. Der "PLAC-Test" könnte eine diagnostische Lücke schließen und Leben retten. AMP sei eine reine Vertriebsgesellschaft von etwa 20 Konzernen.

Anschließend besuchte die Delegation die Fa. Axtal in Diedesheim. Das international aufgestellte High-Tech Unternehmen entwickelt und produziert Bauelemente mit sogenannten Schwingquarzen. Diese Schwingquarze werden eingesetzt, um Frequenzen mit hoher Präzision und Konstanz zu stabilisieren,, gerade für die Taktversorgung in digitalen Geräten, wie z.B. Handys. In einem Oberklassefahrzeug neuerer Bauart wären "bis zu 110 Mikroprozessoren enthalten und jeder Einzelne von einem Quarz getaktet", hob Unternehmer Bernd Neubig hervor. Axtal besetze dabei "Nischen" und habe sich auf Kommunikation im Mikrowellenbereich, Radaranwendungen wie z. B. (Wetter-) Satelliten und Flugsicherung sowie Navigation spezialisiert. Dabei exportiert Axtal ca. 70 Prozent in die EU, in den Nahen und Mittleren Osten, nach Asien und nach Amerika, unterstrich Bernd Neubig beim Rundgang. Beeindruckt von den findigen Unternehmern in der Region setzte die Gruppe die Fahrt in Richtung Buchen fort.