Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Leichte Sprache", wie sie für die Menschen mit Behinderung in der Johannes-Diakonie Mosbach in deren Medien neben der "schweren Sprache" verwendet wird, war das nicht gerade. Gleichwohl verlief das "Hearing Inklusion" im Begegnungszentrum "fideljo" als zwar lange, aber abwechslungsreiche Veranstaltung, in der sich Experten dazu äußerten, wie die Johannes-Diakonie die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzt. Vier Sofas auf der Bühne deuteten an, dass die Informationen nicht nur in Form von Vorträgen fließen würden. Als Fachleute waren Betroffene jeglicher Art da: Betreuer, Beschäftigte, Bewohner, Pädagogen, Vorstände und Vertreter des Verwaltungsrates der Johannes-Diakonie, des Landkreises, der Stadt, der Schulbehörde. Mehr als 100 zusammen. Es wurde präsentiert, diskutiert, interviewt und musiziert ("Edelkrach" als Unterbrechung lieferten die blau geschminkten Männer der "Doris Man Group"). So gesehen war dieses "Hearing" auch ein Inklusionsschritt.

Weil Inklusion auch kein leichtes Wort ist, hatte Peter Roos, stellvertretender Fachbereichsleiter Soziale Hilfen im Neckar-Odenwald-Kreis, seine Überlegungen dazu mit einem Bild der Aktion Mensch rübergebracht: "Alle gehören dazu und bilden ein Ganzes." Für Roos ist Inklusion eine Grundhaltung, die in der ganzen Gesellschaft ankern müsse. "In einer solchen Gesellschaft werden Unterschiede als Bereicherung empfunden, und es gibt keine Unbetroffenen."

"Kein leichtes Unterfangen für die ,ältere Dame' Johannes-Diakonie", wusste Jörg Huber, Vorstand der seit mehr als 130 Jahren existierenden Behinderteneinrichtung. Er sprach gar von einem utopischen, verwegenen Projekt. Ihm sei klar, dass ein "Komplexstandort wie der unsere" eigentlich nicht inklusionsgeeignet sei. "Wir schaffen es nicht überall, aber wir haben uns auf den Weg gemacht." Wie dies in den Bereichen Schule, Wohnen, Arbeit und Freizeit bisher geschehen ist, dazu diente die Veranstaltung. Mario Kiefer, Geschäftsbereichsleiter Schulen der Johannes-Diakonie, ging auf inklusive Schul- und Kindergarten-Konzepte ein. 30 Prozent der Johannesberg- und 35 % der Schwarzbach-Schüler würden in Außenklassen unterrichtet. "Damit fließen aber auch Ressourcen an die allgemein bildenden Schulen", brach Kiefer eine Lanze für die nach wie vor bestehenden Sonderschulen, wo eine kleine Anzahl von Kindern durch engagierte Fachkräfte unterrichtet werde. Eine solche Fachkraft ist Claudia Fensky-Perina, deren größter Wunsch es sei, nicht über Inklusion in der Schule zu reden, sondern sie zu tun.

Mit einem Film wurde das Projekt "Jugendfarm" in Schwarzach vorgestellt, das offene Kinder- und Jugendarbeit mit erlebnis-, natur- und tierpädagogischen Angeboten bietet. "Eigentlich nichts Besonderes" sei "seine" ambulant betreute Wohngemeinschaft "Aufstieg", sagte Helmut Braun über ein Wohnprojekt in Mannheim und trifft damit den Kern. Es hat bereits einen Landesinklusionspreis erhalten. Wie sich Frauen und Männer fühlen, die in ambulante Wohnformen gewechselt haben, kam in der Interviewrunde mit sechs Menschen zum Vorschein, die Birgit Thoma leitete. Die Antworten reichten von einem schlichten "Schön!" über "Fühle mich wohl" bis zu der Feststellung: "Draußen ist es viel besser!"

Wie vielfältig Beschäftigte in unterschiedlichen Außenarbeitsgruppen der Johannes-Diakonie tätig sind, das führte Rüdiger Pluschek den Zuhörern vor Augen. Bei der Grüngutentsorgung, Friedhof- und Tierparkpflege, in der mobilen Kelter, bei Umzügen und anderen Dienstleistungen werden die Mitarbeiter (meistens) von Jobcoaches unterstützt. Pluscheks Geschäftsbereich heißt "Werkstätten für Menschen mit geistiger Behinderung WfB", und diese haben nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. "Sie haben sich deutlich gewandelt."

Aus Lahr kommend, stellte Bernhard Meir-Hug zusammen mit zwei Mitarbeitern die "Blumenwerkstatt" vor, eine von der Diakonie übernommene Gärtnerei als neues Außenarbeitsfeld.

Werkstätten (und Kindergarten-, Schul- und Wohnplätze) im sicheren Inneren der Diakonie werden deshalb nicht überflüssig. Das zeigte das abschließende Gespräch Jörg Hubers mit zwei Beschäftigten der WfB, die dort die Stärkung suchen, die sie draußen brauchen. Inklusion, dieses revolutionäre Vorhaben, bleibt ein evolutionärer Prozess.