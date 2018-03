Von Fritz Weidenfeld

Mosbach. Kürzlich legte Professorin Cornelia Helfferich ihren Abschlussbericht "Historische Aufarbeitung: Der Alltag in den 1950er und 1960er Jahren in der Johannes-Diakonie Mosbach und das Vorkommen von Gewalt" vor (wir berichteten). Die RNZ sprach mit der Professorin am Sozialwissenschaftlichen Frauen-Forschungs-Institut in Freiburg über die Konsequenzen und den Umgang mit den Opfern.

Warum gehörte Gewalt in Erziehungseinrichtungen wie der Johannes-Diakonie zum Alltag?

Gewalt in unterschiedlichen Formen, ausgeübt von Mitarbeitern oder unter Bewohnern und Bewohnerinnen, gehörte bis Ende der 60er Jahre zum Alltag einfach deshalb, weil sie nach den damaligen Erziehungsvorstellungen als normal galt. Aber es gab auch für die damalige Zeit nicht mehr normale Gewalt, und das lag an den heute nur noch schwer vorstellbaren, unsäglichen Bedingungen, die alle Einrichtungen dieser Art in der Nachkriegszeit betrafen: ein negatives Bild von Behinderten als nicht entwicklungsfähig, Unterbringung in großen kasernenartigen Gebäuden, auf engem Raum, kein Abwassersystem, keine medizinische Versorgung, keine Privatsphäre für die Betreuten, und vor allem: viel zu wenig und zudem fachlich nicht ausgebildetes Personal.

Viele Mitarbeiter waren überfordert. So wurden Strafen und Drohungen eingesetzt, um Disziplin zu erzwingen und, wie es hieß, "die Gruppe im Griff zu haben". Diese Bedingungen haben sich dann in den 70er Jahren stark verändert. Es haben auch Menschen in den Johannes-Anstalten, wie sie damals hießen, gearbeitet, die Bewohner ausgebeutet und gequält haben - nur wenig zwar, aber das reicht, um viel Leid anzurichten. Diese Menschen haben dann ein perfides System von Erpressung und Einschüchterung aufgerichtet, damit ihr Tun nicht bekannt wird. Dies war noch zu Beginn der 90er Jahre zu finden. Auch die sexuelle Gewalt - sowohl Übergriffe von Mitarbeitern, als auch sexueller Missbrauch unter Bewohnern - konnte sich nur in einem solchen Klima der Heimlichkeit und Erpressbarkeit der Opfer und Mittäter ausbreiten. Nach den 90er Jahren gehörte körperliche Gewalt nicht mehr zum Alltag der Bewohner.

Hat die Johannes-Diakonie aufgrund der Nachforschungen aus den Vorfällen gelernt, und wenn ja, zu welchen Konsequenzen haben Sie geraten?

Erste Verbesserungen fingen bereits in den 70er Jahren an, als eine neue Generation ausgebildeter, engagierter und junger Fachkräfte kam. Sie deckten Missstände auf, veränderten Alltagspraktiken und gingen anders mit den Betreuten um. Aus der jetzigen Aufarbeitung hat die Johannes-Diakonie zwei Dinge gelernt. Erstens ist der Bericht auf einer tiefgründigeren Ebene eine Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit - er zeigt die Schattenseite des Selbstlobs der Jubiläumsreden. Aber es ist hilfreich um anzuerkennen, dass der christliche Glaube allein nicht eine Insel der Nächstenliebe geschaffen hat. Im Organisationsgedächtnis der Johannes-Diakonie war bislang das Vorkommen von Gewalt als "mea culpa" nicht eingeschrieben. Und das ist nun anders.

Die weiteren Lerneffekte liegen auf einer konkret-praktischen Ebene. Was die Aufdeckung von körperlicher Gewalt und die Konsequenzen angeht, hat die Johannes-Diakonie heute einen sehr guten Stand. So gibt es etwa Broschüren für die Bewohner, an wen sie sich wenden können, wenn jemand ihnen etwas getan hat.

Ich will drei Ratschläge herausgreifen: Erstens ist mehr sexualpädagogisches Engagement nötig, damit Bewohner sexuelle Übergriffe benennen und mitteilen können, ihre Grenzen wahren und Nein sagen können. Zweitens sollten die dienstrechtlichen Konsequenzen bei beweisbarer Gewalt transparenter gemacht werden. Drittens - das richtet sich an die Politik - sehen wir mit Sorge eine neue Personalnot im Zuge von Sparauflagen. Die Überlastung von Personal ist eine Quelle von Gewalt.

Sind weitere körperliche und sexuelle Übergriffe ausgeschlossen?

In der Fachwelt ist man sich einig, dass in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie Gewalt durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nie vollständig ausgeschlossen werden kann - es gibt keine lückenlose Kontrolle. Es kommt darauf an, Gewalt zu minimieren - und da heute wird viel getan. Das Beste ist ein Klima, das Gewalt jeder Art wird nicht duldet.

Wie wurde in Mosbach mit den Opfern umgegangen, ist ihnen Gerechtigkeit widerfahren?

Die Johannes-Diakonie hat Opfer nicht willentlich hinter das Licht geführt, auch wenn sich Opfer so fühlen mögen. Das Opferentschädigungsgesetz ist wenig tauglich. Viele Opfer stehen ohne rechtliche Ansprüche da, weil die Hürden zu hoch sind. Zweitens geht es Opfern um Wiedergutmachung und Gerechtigkeit. Das Bittere ist, dass sich die erlittene Gewalt nie wiedergutmachen lässt. Wenn es gelingen könnte, ein möglichst gutes Leben zu führen mit diesen zerstörerischen Erfahrungen, wäre das schon viel. Und hier muss es mehr Möglichkeiten und auch rechtliche Ansprüche geben, dass Menschen, Einrichtungen und die Gesellschaft, die allesamt in der Schuld stehen, Brücken bauen und eine Hand geben. Einrichtungen tun sich hier besonders schwer. Sie haben fast reflexartig dann, wenn Opfer sich zu Wort melden, das Interesse der Einrichtung - Stichwort: Rufschädigung - im Auge. Sie sollten aber gemeinsam mit Opfern unkonventionelle Lösungen finden, was gut für ein Opfer ist.

Die Johannes-Diakonie hat Opfer nicht nicht hinter das Licht geführt, aber sie ist ebenso wie die Evangelische Landeskirche nicht frei von Abwehrreflexen. Meine persönliche Meinung ist: die Anerkennung des Geschehenen ist die Voraussetzung. Wenn dann ein "Frieden machen" darauf aufbauen soll, dann müssen auch die, die das Geschehen ermöglicht haben oder die in der Nachfolge stehen, dazu ihren Beitrag leisten. Die Opfer haben bereits "bezahlt".

Wurden Akten bewusst vorenthalten?

Wir haben voll Neid auf andere, besser ausgestattete historische Aufarbeitungen geblickt. Aber ich denke nicht, dass uns Akten bewusst vorenthalten wurden. Schwieriger ist die Kritik, dass eine so große Einrichtung wie die Johannes-Diakonie kein vernünftiges Archiv hat. Da es von Dr. Scheuing für die Zeit des Nationalsozialismus eine sehr gute historische Arbeit über die Johannes-Anstalten gibt, sollte die Johannes-Diakonie zusammen mit diesem Historiker das Problem der Archivierung für Dokumente aus der Vergangenheit angehen. Eine unserer Empfehlungen ist es auch, in Archiven außerhalb der Johannes-Diakonie, beispielsweise im Archiv des Diakonischen Werks Karlsruhe nach Dokumenten recherchieren zu lassen. Das ist noch eine Aufgabe, die auf die Johannes-Diakonie wartet.