Neckar-Odenwald-Kreis. Besser hätte das Jahr 2015 für das Neckarsteig-Büro bei der Touristikgemeinschaft Odenwald gar nicht beginnen können: Der "Neckarsteig" wurde von der Zeitschrift "Wandermagazin" für die Wahl "Deutschlands schönster Wanderweg 2015" nominiert. Das seit 30 Jahren erscheinende "Wandermagazin" gilt als Spezialist für Tourentipps und bringt Reportagen über Wandergebiete in ganz Europa.

Eine Jury aus Wanderexperten wählt in den Kategorien "Touren" und "Routen" qualifizierte Wege aus und stellt sie zur Wahl. In diesem Jahr sind fünf Weitwanderwege (Kategorie "Routen") nominiert und stehen zur Publikumswahl, darunter der 2012 eröffnete "Neckar-steig" von Heidelberg bis Bad Wimpfen. Schon alleine die Tatsache der Nominierung beweist, dass der knapp 127 Kilometer lange Wandersteig ein besonderes Wandererlebnis darstellt.

Nun sind alle Wanderfans aus der Region aufgerufen, mit ihrer Stimme dem Neckarsteig auf das Siegertreppchen zu verhelfen. Das Wahlbüro hat seit 1. Januar seine "online-Wahlurne" geöffnet. Eine Abstimmung unter www.wandermagazin.de/wahlbuero ist bis zum 30. Juni, 24 Uhr, möglich. Die Route, die die meisten Stimmen erhält, bekommt auf der Wandermesse TourNatur am 5. September in Düsseldorf den begehrten Titel überreicht. Ebenfalls ausgezeichnet werden in diesem Rahmen dann auch die zweit- und drittplatzierten Routen.

Das Neckarsteigbüro lädt alle dazu ein, für den als "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" zertifizierten Weg abzustimmen und hofft darauf, dass es mit Hilfe aus der Region gelingen kann, den Neckarsteig zum schönsten Wanderweg Deutschlands zu küren.