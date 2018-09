Mosbach. Über eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege informiert am Freitag, 14. März, das Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege. Von 8 bis 16.30 Uhr lädt das Institut alle Interessierten zu einem Infotag in die Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach ein.

"Pflege ist eine professionelle Dienstleistung mit und an pflegebedürftigen Menschen. Sie erfordert von Pflegepersonen ein hohes Maß an Fach-, Methoden-, Sozial- und Pflegekompetenz", so weit die Theorie. Wie die Praxis und insbesondere die anspruchsvolle Ausbildung aussehen, dass soll an diesem Infotag veranschaulicht werden.

Das Bildungsinstitut, das 1961 aus akutem Schwesternmangel als damalige Schwesternschule gegründet wurde, hat sich stetig weiter entwickelt, um die Ausbildung immer wieder an neue und gestiegene Anforderungen anzupassen und so auf einem anerkannt hohen Niveau zu halten. Seit 2012 bietet das Bildungsinstitut in Kooperation mit der Hochschule Ludwigshafen auch einen dualen Studiengang an, der die dreijährige Berufsausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger mit einem Hochschulstudium kombiniert und ergänzt. Abgeschlossen wird der Studiengang mit dem akademischen Grad "Bachelor of Arts (B.A.)". Die Berufsaussichten für junge Frauen und Männer, die sich für eine berufliche Zukunft in der Pflege entscheiden, stehen im Übrigen sehr gut: Der Bedarf an qualifizierten Pflegeleistungen steigt seit Jahren kontinuierlich.

Brunhilde Marquardt und ihr Team vom Bildungsinstitut samt den jetzigen Auszubildenden haben ein vielseitiges Programm mit einzelnen Stationen und Workshops zu verschiedenen Themen wie Hygiene, Kinästhetik oder Wahrnehmung vorbereitet. Ein Anatomiequiz und ein Workshop "Zumba oder Flexibar" sowie ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen machen die Stationen sehr unterhaltsam.

An Informationsständen - unter anderem der Krankenkasse AOK und der Arbeitsagentur - können sich die Interessierten mit den entsprechenden Hintergrundinformationen versorgen. Auch die Mosbacher Klinik, akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg, kann an diesem Tag bei einer Führung besichtigt werden. In der Mensa des Krankenhauses besteht für alle Teilnehmer die Möglichkeit zum Mittagessen.