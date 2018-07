In die Reaktorkuppel, das Kernstück der Anlage in Obrigheim, durften die Besucher am Informationstag nicht hinein, um zu betrachten, wie der Abbau eines Kernkraftwerks vonstattengeht. Ein Blick ins nahezu leere Innere des Maschinenhauses fanden die Rundgänger aber ebenfalls interessant. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Einst war das Kernkraftwerk Obrigheim (KWO) eines der ersten, die Strom produzierten. Heute ist es eines der ersten, die zurückgebaut werden. Diese Pionierleistung stellte die Betreibergesellschaft Energie Baden-Württemberg (EnBW) am vergangenen Samstag mit einem Informationstag der Bevölkerung vor und lud zu Rundgängen, Vorträgen, einer kleinen Ausstellung und Gesprächen ein. Wenn auch an den beiden anderen EnBW-Kraftwerkstandorten Philippsburg und Neckarwestheim bereits Infotage veranstaltet wurden: Wie der Rückbau einer atomtechnischen Anlage aussieht, das lässt sich vorerst nur in Obrigheim betrachten.

Von einem Tag der offenen Tür war die Aktion jedoch ein gutes Stück entfernt. Die Sicherheitsvorkehrungen für die Besichtigungsrunden sind naturgemäß groß. "Schlimmer als im Kanzleramt", raunte ein Besucher seiner Begleiterin zu und zog einen blauen Helm auf. Je Gruppe durfen nicht mehr als zwölf Personen losziehen, zuvor gründlich registriert und durchgecheckt. Hartmut Feil ist einer der Rückbaubegleiter. Früher hat er in der Materialprüfung gearbeitet. Heute ist er mit dem Abbau der Obrigheimer Anlage beschäftigt - wie 190 weitere EnBW-Mitarbeiter auch.

Anfangs habe ihm das schon leid getan, dieser Rückbau, gibt er zu. Seit 1981 arbeitet er "auf der Anlage". Der Enthusiasmus für seine Arbeit ist ungebrochen, und so führt er seine Gruppe gut gelaunt über das Gelände, spricht erklärend von "meinem Dampf" und "meiner Radioaktivität". Im Maschinenhaus ist der Rückbau am besten zu erkennen. Die Besucher schauen in ein drei Stockwerke tiefes Nichts. Das Geländer ist nur noch ein provisorisches. Bis zu der Ebene, wo die fünf Frauen und sieben Männer jetzt stehen, ragten einst riesige Dampfturbinen und der Generator hinauf. Ein enormes Foto jenseits des Lochs zeigt den Zustand, als hier noch nuklear erhitztes Wasser verdampft und Strom generiert wurde.

"Alles Schrott?", will eine Besucherin wissen. "Das Einzige, das wir verkaufen konnten", antwortet Feil, "war der Generator." Alles andere habe man verschrotten müssen, weil die Materialien und Bauten zu speziell seien, um etwa in einem Kohlekraftwerk Wiederverwendung zu finden. Und nicht etwa, greift Feil wenig später den Faden wieder auf, weil die Strahlungsaktivität zu hoch sei. "Jeder Sack Kunstdünger strahlt mehr", erläutert er seiner Gruppe an der Freimesseinrichtung, in der alle abgebauten (und zerlegten) Teile auf ihre Strahlengrenzwerte überprüft werden. Etwa ein Prozent (zwischen 2000 und 2750 Tonnen) der gesamten Abbaumasse gelten als radioaktiv, sind Atommüll.

Wieder im Freien, passieren die Besucher nochmals die Reaktorkuppel, und mancher möchte wissen, ob deren Inneres nicht zu besichtigen sei. Hartmut Feil muss ablehnen: "Das wäre zu aufwendig wegen der Sicherheitsvorkehrungen." Außerdem gebe es nur Betonwände und ein leeres Wasserbecken zu sehen. Der Abbau des Reaktordruckbehälters, der die Brennelemente enthielt, ist Anfang Mai dieses Jahres genehmigt worden und stellt die dritte Abbauphase im Obrigheimer Kraftwerk dar. Zum gleichen Zeitpunkt stellte die Kernkraft-GmbH der EnBW (EnKK) die Anträge für die ersten Abbaugenehmigungen in Neckarwestheim und Philippsburg.

Lutz Schildmann, EnKK-Öffentlichkeitsarbeiter: "Das Besondere an Obrigheim ist, dass man hier schon sehen kann, was an den anderen beiden Standorten kommen wird." So wundert es nicht, dass unter den rund 160 Besuchern auch solche aus Neckarwestheim sind. Ein älteres Paar war bereits zu der Infoveranstaltung in der Weinbaugemeinde und will nun neckarabwärts "eine abgebaute Anlage sehen". Da werden sie 2025 wiederkommen müssen, dem voraussichtlichen Abschluss aller Arbeiten. Das Informationsbedürfnis aber will die EnBW mit weiteren Rückbau-Infotagen stillen. "Außerdem", so Manfred Möller, technischer Geschäftsführer in Obrigheim, "brauchen wir die Akzeptanz." Die bringt ein Mann an der Straße zum KWO offenbar nicht auf. Denn auf seinem umgehängten Plakat fragt er skeptisch: "Wohin mit 300 Millionen Kilo AKW-Müll?"