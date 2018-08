Rosenberg-Hirschlanden. (her) Deckel auf und rein in die Tonne - die zweite Weltmeisterschaft im Wertstofftonnen-Rennen startet am Sonntag, 9. Juni, im Rahmen des Erlebnisfestes zum 90-jährigen Bestehen des FC "Teutonia" auf dem Sportgelände von Hirschlanden. Daneben stehen weitere ungewöhnliche Wettbewerbe auf dem Programm.

Zwei Jahre nach dem vom SWR-Fernsehen unter dem Titel "Ein kleines Dorf und seine großen Ideen" ausgestrahlten Film über Hirschlanden sorgt die Ortschaftsverwaltung anlässlich des 90. Geburtstags des FC erneut für ein außergewöhnliches Wettbewerbsprogramm: Dazu gehören das Dackelrennen um den Großen Preis von Baden-Württemberg, die Weltmeisterschaft im Mistgabelweitwurf und die Weltmeisterschaft im Wertstofftonnenrennen.

Die WM im Wertstofftonnen-Rennen wird mit Unterstützung der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) ausgerichtet. Teilnehmen können alle Interessierten mit einem Mindestalter von 18 Jahren. Je zwei Personen bilden eine Mannschaft. Die Teilnehmer müssen Radhelme oder einen anderen Kopfschutz tragen. Es sind gleichgeschlechtliche oder gemischte Mannschaften zulässig. Die Tonnen werden von der AWN zur Verfügung gestellt und sind für ein Gewicht bis zu 130 Kilogramm zugelassen.

Während eine Person in der Tonne sitzt, muss die andere dieses Behältnis über einen etwa 500 Meter langen Rundkurs auf dem Sportplatz ziehen oder schieben. Pro Rennen treten fünf Teams gegeneinander an. Die beiden Bestplatzierten sowie die zeitbesten Drittplatzierten kommen in die nächste Runde. Die Siegermannschaft im Finallauf erhält neben dem offiziellen Weltmeistertitel den WM-Pokal, die nächstplatzierten erhalten Pokale.

Neben der Wertstofftonnen-Weltmeisterschaft finden im Rahmen des Jubiläumsfestes vom 8. bis 10. Juni zahlreiche weitere Aktionen statt wie beispielsweise die Kreismeisterschaft im Bierkisten-Querstapeln, Fallschirmabsprünge, Traktor-Man-Pulling, Ehefrauentragen, Bogenschießen und viele andere Wettbewerbe, die jede Menge Spaß versprechen.

Informationen über das Wertstofftonnen-Rennen und die weiteren Wettbewerbe und Anmeldungen bei Ortsvorsteher Martin Herrmann in Hirschlanden, Tel.: (0 62 95) 92 97 34, E-Mail: ortsvorsteher.herrmann@t-online.de.