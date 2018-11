In diesem Mehrfamilienhaus in der Entengasse sollen ab Februar 30 Flüchtlinge untergebracht werden. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat/lra) Ein neues Objekt ist gefunden, die Suche geht dennoch weiter. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis plant, ein Mehrfamilienhaus in der Entengasse in der Mosbacher Innenstadt zur Flüchtlingsunterbringung anzumieten. In dem Gebäude können laut Auskunft der Behörde "etwa 30 Personen" untergebracht werden. Dabei sei sowohl die Unterbringung von Einzelpersonen wie auch die von Familien möglich. Wer letztlich in das seit geraumer Zeit leerstehende Mehrfamilienhaus einziehen wird, lasse sich derzeit noch nicht sagen, erklärt Jan Egenberger, Pressereferent des Landratsamtes auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung: "Das hängt - wie auch in anderen Fällen - von den aktuellen Zuweisungen ab."

Konkreter wird es beim Einzugszeitpunkt: "Eine Nutzungsaufnahme ist ab Februar 2016 möglich", so Egenberger. Und demnach auch ab diesem Zeitpunkt geplant. Angemietet habe man das Objekt "von privat und auf unbegrenzte Zeit". Ob in der Altstadt weitere Anmietungen geplant sind, wollte man seitens des Landratsamtes nicht kommentieren. Weitestgehend konstant ist die Zahl der Flüchtlinge, die im Landkreis immer wieder aufs Neue unterzubringen sind. "Aktuell sind es 63 Personen pro Woche", erklärt Jan Egenberger, es sei nicht davon auszugehen, dass die Größenordnung in den kommenden Wochen/Monaten unterschritten werde. "Sie wird aber wohl auch nicht überschritten", ergänzt der Pressereferent. Von einer rückläufigen Tendenz oder gar einer Pause könne bei den Flüchtlingszuweisungen indes keine Rede sein. Auch über die Weihnachtsfeiertage sei man "aufnahmebereit".

Über die geplante Unterbringung von Asylbewerbern in der Entengasse informiert das Landratsamt in enger Abstimmung mit der Stadt Mosbach am heutigen Donnerstag (19 Uhr) in der Alten Mälzerei. In diesem Rahmen wird auch über die (aktuellen) Planungen für Unterkünfte an der Kaserne und im Elzpark (winterfeste Zelte) informiert.