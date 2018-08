Neckar-Odenwald-Kreis. (VN) Zu einer Informationsveranstaltung über wichtige Aspekte einer effektiven Pressearbeit im Ehrenamt und im Verein lud das Ehrenamtszentrum Neckar-Odenwald ins Vereinsheim "Hällele" nach Heidersbach. Über 130 Vertreter verschiedenster Gruppen und Vereine aus dem gesamten Landkreis waren der Einladung gefolgt und erhielten in der Folge Presseinformationen aus erster Hand.

Die Teilnehmer kamen aus Selbsthilfegruppen und dem Hospizdienst, aus kirchlichen Einrichtungen, dem DRK, dem THW und der Feuerwehr und natürlich aus der vielfältigen Vereinswelt des Neckar-Odenwald-Kreises. Volker Noe vom Ehrenamtszentrum Neckar-Odenwald freute sich eingangs über den guten Zuspruch und die Anwesenheit von Bruno Stipp, dem Bürgermeister der Gemeinde Limbach. Die Tatsache, dass mit der Rhein-Neckar-Zeitung und den Fränkischen Nachrichten beide im Kreisgebiet vertretenen Tageszeitungen bereit waren, beim Informationsabend mitzuwirken, wertete er als positives Zeichen. "Das zeigt, dass die Redakteure an der Arbeit unserer ehrenamtlich Engagierten interessiert sind". Den fachlichen Teil der Veranstaltung übernahmen Gerhard Layer von der RNZ-Lokalredaktion Mosbach, Fritz Weidenfeld von der RNZ-Lokalredaktion Buchen und Melanie Müller von den FN in Buchen.

Fritz Weidenfeld erläuterte zunächst anhand einer Präsentation die wichtigsten Aspekte einer effektiven Zusammenarbeit und vermittelte Grundsätzliches. Beim Verfassen von Meldungen sollte man sich auf das Wesentliche beschränken und den Text so kurz wie möglich halten. Beim Schreiben könne man sich an den fünf "W" orientieren: Wo - ist was - wann - um wieviel Uhr - und warum. Bei mehrspaltigen Artikeln müsse das Wichtigste am Anfang stehen. Auch hier gelte: "Je kürzer, desto besser".

Im Fokus stand in der Folge die Berichterstattung über die Jahreshauptversammlungen. Hier können die Redaktionen bei mehr als 1000 Vereinen im Kreisgebiet längst nicht alle Veranstaltungen mit einem Redakteur oder einem freien Mitarbeiter besetzen. "Aber natürlich sind wir an einer Berichterstattung interessiert", wurde von den Redakteuren bekräftigt. Die Berichte sollten sich dann aber auf wirklich interessante Neuerungen beschränken. Allgemeinplätze oder die Beschreibung formaler, immer gleicher Akte könne man getrost weglassen, um stattdessen auf wirklich wichtige Dinge eingehen zu können. Das mache Artikel viel interessanter und lesenswerter.

In der rege genutzten Diskussionsrunde wurde unter anderem erörtert, mit welchen Problemen die an den Rändern der jeweiligen Verbreitungsgebiete der Regionalzeitungen liegenden Gemeinden zu kämpfen haben. Als Beispiel diente Limbach.

Diskutiert wurde auch, von welchen Veranstaltungen überhaupt Berichte veröffentlicht werden und ob kleinere Vereine oder weniger populäre Sportarten geringere Chancen bei der Berichterstattung hätten.

Das Fazit der Pressefachleute lautete letztlich: "Sprechen Sie mit uns". Bei Unklarheiten oder Missverständnissen sollte man sich nicht scheuen, die Redaktionen anzurufen. Man gebe gerne entsprechende Hilfestellungen.