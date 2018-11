Mosbach. (schat/lra) Man nimmt viel Geld in die Hand - oder besser: vergräbt es in der Erde - und hat einen ehrgeizigen Zeitplan. Bis Ende des Jahres 2017 sollen 95 Prozent der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis Zugang zum schnellen Internet (eine Übertragungsrate von mindestens 30mBit/Sekunde wird versprochen) haben, rund 36 Millionen Euro investieren dafür die Telekom und der Neckar-Odenwald-Kreis in die notwendige Infrastruktur.

Nachdem im Januar die Verträge unterzeichnet wurden, geht es nun auch mit der praktischen Umsetzung des Vorhabens los. Der Ausbau des schnellen Internets im Neckar-Odenwald-Kreis startet. Am morgigen Donnerstag um 9.30 Uhr vollzieht man einen symbolischen Spatenstich auf dem Marktplatz in Mosbach, interessierte Bürger sind dazu eingeladen. Landrat Dr. Achim Brötel und Vertreter der Deutschen Telekom stellen gemeinsam das Breitband-Projekt vor, das dem Landkreis beste Chancen bei der zunehmenden Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft eröffnen soll.

Das Telekommunikationsunternehmen demonstriert zudem zwei Stunden lang vor Ort beispielhaft, was in den kommenden Monaten in den Gemeinden des Kreises passiert. So erfährt man unter anderem, wie Glasfaserkabel verlegt werden und die haarfeinen einzelnen Fasern in filigraner Schweißarbeit unter dem Mikroskop stimmig miteinander verbunden werden. Durch eigene Investitionen der Telekom und eine Partnerschaft mit dem Landkreis sollen insgesamt 65 000 Haushalte in den 27 Mitgliedskommunen des Neckar-Odenwald-Kreises bis Ende 2017 den Zugang zum schnellen Internet erhalten.