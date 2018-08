Mosbach. (rnz) Sommerzeit ist Baustellenzeit: Zumindest kann man diesen Eindruck derzeit ob der zahlreichen Baustellen in der Stadt Mosbach und deren Umgebung gewinnen. Bereits seit geraumer Zeit ist die L 527 von Mosbach in Richtung Bergfeld/Sulzbach gesperrt, die B 292 ist nach dem Mosbacher Kreuz ebenfalls "dicht". Und auch auf Straßen im Stadtgebiet wird reichlich erneuert: Heute und am morgigen Mittwoch ist aus diesem Grund der untere Teil der "Steige" in Diedesheim für den Verkehr komplett gesperrt. Ab Donnerstag, 3. Juli, ist dann die marode Bahnhofsstraße in Neckarelz mit der Sanierung an der Reihe.

Seit einigen Tagen wird zudem noch an der Waldstadtzufahrt kurz oberhalb des Bahnübergangs kräftig gebaut. Fahrbahn und Gehweg sollen "grundhaft erneuert" werden, heißt es von der Stadtverwaltung. In wechselnden Abschnitten soll die Straße auf der gesamten Breite saniert werden. Erneuert wird bei fließendem Verkehr, ein Ampeleinsatz sei aufgrund der Nähe zum Bahnübergang nicht möglich. Während der Herstellung der neuen Asphaltdecke soll Sicherungspersonal der Baufirma den Verkehr regeln. Die Bauzeit ist laut Stadt auf sechs Wochen veranschlagt. Das geplante Bauende ist demnach für 1. August vorgesehen.

Im weiteren Verlauf der Waldstadtzufahrt wurde bereits vor einiger Zeit punktuell der Fahrbahnbelag saniert. Diese "Teilsanierung" war die Vorbereitung für eine größere Deckensanierungsmaßnahme auf einer Länge von gut einem Kilometer, die wiederum in den Sommerferien erledigt werden soll. Bei dieser Bauweise wird ein spezieller Dünnschichtbelag auf die vorhandene Fahrbahn aufgebracht. "Aufgrund der guten Erfahrungen, die bei zwei anderen Bauabschnitten gesammelt wurden, hat sich die Verwaltung wieder für diese kostengünstige und schnelle Variante der Sanierung entschieden", erläutert eine Sprecherin der Stadt. Die Bauzeit sei mit nur 14 Tagen veranschlagt, am 4. August soll es losgehen.