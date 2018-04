Aglasterhausen. Energie und Strom waren zwei der Hauptthemen, die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Aglasterhausen zu erörtern waren. So ging es zunächst um die Errichtung einer landwirtschaftlichen Biogasanlage am Sporthallenweg in Breitenbronn. Bürgermeisterin Sabine Schweiger konnte zu diesem Tagesordnungspunkt den Geschäftsführer der Bioenergie-Region Hohenlohe-Odenwald-Tauber (HOT), Sebastian Damm begrüßen. Damm stellte dem Gremium zunächst die Bioenergie-Region und deren unterschiedlichen Aufgabenfelder vor. Anschließend ging er detailliert auf Bioenergie und Biomasse sowie deren Verwendung ein.

In Breitenbronn ist im Bereich des Sporthallenweges der Bau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage mit einer Leistung von 75 Kilowatt geplant. Im Jahr sollen von dieser Anlage 500.000 Kilowattstunden Strom produziert werden; Damit könnte man rund 100 Vier-Personen-Haushalte das ganze Jahr über versorgen. In der geplanten Anlage werden Gülle und Festmist aus dem landwirtschaftlichen Betrieb und in einem untergeordneten Anteil (der bei etwa acht Prozent liegt) auch nachwachsende Rohstoffe (Silage) eingesetzt, um durch anaerobe (ohne Sauerstoff) Gär- und Faulprozesse energiereiches Biogas mit dem Hauptbestandteil Methan zu gewinnen. Das entstehende Biogas werde dann, so Damm weiter, in einem Blockheizkraftwerk in Energie umgewandelt, der elektrische Strom in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist. Durch die mikrobiologische Behandlung bleiben die im Substrat vorhandenen Pflanzennährstoffe erhalten, so dass die Gärreste als organischer Dünger auf den landwirtschaftlichen Flächen aufgebracht werden können. Dieses Substrat sei deutlich weniger geruchsintensiv als Gülle.

Auch auf die baulichen Hauptbestandteile der geplanten Biogasanlage ging Damm ein, die da wären: Fermenter, Gärrestelager 1 mit Doppelfolienhaube, zwei bereits bestehende Güllebehälter, die zu weiteren Gärrestelagern umfunktioniert werden, und das Blockheizkraftwerk. Umfangreiche Überprüfungen der beteiligten Fachbehörden haben die Genehmigungsfähigkeit der Biogasanlage bereits bestätigt. Der Gemeinderat erteilte daher sein Einvernehmen zu dem Bauvorhaben, das laut HOT-Auskunft einer Investition im sechsstelligen Eurobereich bedarf.

Von den alternativen Energien wechselte man dann in den juristischen Bereich: Es ging um die Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018. Zur Vorbereitung der Wahl (die dann die Schöffenwahlausschüsse vollziehen) hatte jede Gemeinde eine Vorschlagsliste aufzustellen. In Aglasterhausen sind insgesamt sechs Personen aufzunehmen. Der Gemeinderat beschloss folgende Vorschlagsliste: Kirsten Bock, Verena Emig-Schwandl, Georg Haller, Michael Marsch, Birgit von Kampen, Erich Wägele.

In der Breitenbronner Straße sollen neben der derzeitig im Bau befindlichen Facharztpraxis von Gemeindeseite vier öffentliche Stellplätze und eine Zufahrt angelegt werden. Die Arztpraxis selbst stellt fünf private Stellplätze für Patienten und Mitarbeiter her. Der Gemeinderat sprach sich dafür aus, der Firma Mackmull (Muckental) den Auftrag zur Anlage der vier öffentlichen Parkplätze und der Zufahrt zum Angebotspreis von 22 294 Euro zu erteilen.

Zustimmung fand auch der Vorschlag zur Aufnahme eines Darlehens aus dem Programm "Energieeffiziente Straßenbeleuchtung" bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die KfW ermöglicht Gemeinden eine attraktive Finanzierung von Investitionen in die nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Straßenbeleuchtung. Über dieses Programm wird auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von Leuchten mit Quecksilberdampflampen auf Leuchten mit LED-Technik finanziert. Der Gemeinderat sprach sich für die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 194.000 Euro aus.

Durch die Umrüstung der Leuchtenköpfe mit LED-Einsätzen werde sich nach Gemeindeangaben der jährliche Stromverbrauch voraussichtlich um rund 180.000 Kilowattstunden reduzieren, was einer Jahreseinsparung in Höhe von rund 31 000 Euro entspreche. Die Zins- und Tilgungsleistungen für das aufzunehmende Darlehen aus dem KFW-Programm könnten damit über die zu erwarteten Einsparungen innerhalb der Kreditlaufzeit ausgeglichen werden.