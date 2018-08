Weniger neue Flüchtlinge erfordern geringere Kapazitäten bei der Unterbringung: Die Unterkunft in der Waldstadt (r. oben) wird nach ihrer Fertigstellung bezogen werden, im Sobertsbrunnen in Strümpelfbrunn (r. unten) wird dies nicht der Fall sein. Zurückgestellt sind die geplanten Unterkünfte in Aglasterhausen (l. unten) und in der "Entenmannhalle". Fotos: Schattauer (2), Beck (2)

Von Christian Beck

Neckar-Odenwald-Kreis. Über viele Monate hinweg ging die Zahl der Flüchtlinge, die im Neckar-Odenwald-Kreis untergebracht werden mussten, stetig nach oben. Immer mehr Hallen und Gasthäuser wurden deshalb vom Kreis angemietet, renoviert und bezogen. Doch nun weist die Tendenz erstmals in eine andere Richtung: Die Interimsunterkunft "Am Ring" in Buchen wird Ende Juli geschlossen, die Unterkunft in Obrigheim bereits Ende Juni. In beiden Fällen begründet das Landratsamt den Schritt mit sinkenden Flüchtlingszahlen. In einem Gespräch mit Dr. Björn-Christian Kleih befragte die RNZ den Ersten Landesbeamten, wie die weiteren Planungen bei den Flüchtlingsunterkünften aussehen.

Herr Kleih, Sie und Ihre Kollegen haben händeringend nach Wohnraum für Flüchtlinge gesucht, nun werden Unterkünfte geschlossen. Wie kommt das zustande?

Dafür gibt es zwei Gründe: Die Schließung der so genannten Balkanroute sorgt dafür, dass in Deutschland deutlich weniger Flüchtlinge ankommen. Während der Neckar-Odenwald-Kreis nach der Verteilungsquote im Dezember 316 Personen hat aufnehmen müssen, waren es im April nur noch 88.

Und was ist der zweite Grund?

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das die Asylanträge bearbeitet, wird personell aufgestockt. Im Vergleich zu den Vormonaten bearbeiten mehr Entscheider immer weniger neue Asylanträge. Deshalb bleiben die Flüchtlinge kürzer in der vorläufigen Unterbringung, wir brauchen dort also weniger Platz.

Werden in Zukunft weitere Unterkünfte geschlossen werden?

Nach momentanem Stand erst einmal nicht. Einige geplante Standorte werden aber wohl zurückgestellt.

Um welche Unterkünfte geht es dabei?

Dies betrifft zum einen die so genannte Entenmannhalle in der Alten Neckarelzer Straße in Mosbach. Das Hochregallager wird nach erteilter Genehmigung ausgeräumt, der Ausbau für bis zu 180 Bewohner soll dort aber zunächst einmal nicht beginnen.

Und darüber hinaus?

In Aglasterhausen haben wir bereits eine Baugenehmigung für die Module für bis zu 60 Bewohner, wollen davon aber vorerst keinen Gebrauch machen. Und in Limbach steht die Baugenehmigung noch aus, die Unterkunft für bis zu 120 Personen soll dort aber zunächst ebenfalls zurückgestellt werden.

Wie sieht es mit der geplanten Interimsunterkunft im Sobertsbrunnen in Strümpfelbrunn aus?

Hier haben wir den Mietvertrag mittlerweile aufgehoben, dort werden also keine Flüchtlinge einziehen.

Die letzte verbliebene Interimsunterkunft wäre dann die Zeltunterkunft im Mosbacher Elzpark. Wie sehen hier die Planungen aus?

Hier läuft der Mietvertrag bis zum 30. April 2017. Wir gehen nicht davon aus, dass wir diese Liegenschaft vorher abbauen.

Wie werden sich die Flüchtlingszahlen Ihrer Einschätzung nach in den nächsten Monaten entwickeln?

Das ist schwer vorherzusehen. Es ist unklar, wie viele Flüchtlinge nach der Schließung der Balkanroute nun über das Mittelmeer zu uns kommen werden. Wir gehen aber davon aus, dass es deutlich weniger sein werden. Im Mai und Juni muss der Neckar-Odenwald-Kreis überhaupt keine Flüchtlinge unterbringen. Für den Zeitraum danach rechnen wir zunächst mit etwa 80 Personen im Monat.

Und was passiert, wenn die Zahlen wieder deutlich ansteigen?

Für diesen Fall haben wir einen ordentlichen Puffer an Unterbringungsmöglichkeiten. Wir stehen also nicht unvorbereitet da.

Wie bewerten Sie die momentane Entwicklung?

Wir sind damit zufrieden. In der Vergangenheit gab es große Herausforderungen, alle Flüchtlinge unterzubringen, aber wir haben die Spitze abgefangen. Ich halte es für ein gutes Signal an die Bevölkerung, dass die Sporthallen frei geblieben sind. Nun wollen wir uns weiter eng am Bedarf orientieren.

Einige ehemalige Gasthöfe in kleineren Gemeinden sind nach langem Leerstand nun von Flüchtlingen bewohnt. Wie soll es hier weiter gehen?

Bei einigen Gasthöfen könnten wir uns vorstellen, dass sie zur Anschlussunterbringung verwendet werden. Hier leben meist wenige Flüchtlinge in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Einheimischen. Die Integrationsvoraussetzungen sind dort nach unserer Einschätzung sehr gut.

Wie bewerten Sie die Stimmung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen?

Grundsätzlich gut. Wir erleben einerseits ein ganz hervorragendes ehrenamtliches Engagement, das den Neckar-Odenwald-Kreis generell auszeichnet. Wir müssen aber andererseits auch die Vorbehalte in Teilen der Bevölkerung sehen. Wir dürfen Probleme nicht ignorieren, sondern müssen sie aktiv angehen. Es kann uns also nicht unberührt lassen, wenn Frauen schildern, dass sie sich in einen öffentlichen Park nicht mehr hinein begeben, weil sie sich davor fürchten, angesprochen zu werden.

Kehrt bei Ihnen und Ihren Kollegen nun ein wenig Ruhe ein?

Für uns verschiebt sich eher der Fokus. Wir können uns nun mehr um die Integration kümmern. Deshalb haben wir bereits die Sprachförderung besser koordiniert und den Runden Tisch zur Arbeitsmarktintegration ins Leben gerufen. Jetzt geht es darum, die Flüchtlinge sprachlich zu ertüchtigen und dann an den Arbeitsmarkt heranzuführen.