Mosbach. Während gestern mit dem Ersten Spatenstich der Bau des Quartiers an der Bachmühle offiziell begann, klagt die Interessengemeinschaft (IG) Gartenweg per Eilantrag gegen das Bauvorhaben.

In einer Pressemitteilung der IG heißt es: "Per Eilantrag wird gegen die Baugenehmigung wegen der erheblichen Nachteile für die Anlieger durch die massive Bebauung und wegen fehlender Rechtsgrundlage durch das aus Sicht der IG nicht normengerechte B-Plan-Verfahren vorgegangen." Außerdem rügt die IG die Vergabe des "Filetgrundstücks" am Gartenweg an die Sepa ohne vorherige Ausschreibung. "Die massiven Aufwendungen der Stadt und Anmietung von Flächen verursachen Kosten, die weit über den Grundstückskaufpreis hinausgehen", sind sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft sicher.

Die Stadt Mosbach hätte aus Sicht der IG vor dem Verkauf offenlegen müssen, dass sie bereit ist, das Gartenwegareal mit Subventionen zu versehen. Die IG will durch eine Vergaberüge bei der Stadt und Beschwerde bei der Europäischen Kommission die Vergabepraxis prüfen lassen. Über den Eilantrag muss nun das Verwaltungsgericht entscheiden.