Wo sind die Schlaglöcher? Die IG Bau will mit einer Meldeaktion für Sanierungsdruck sorgen. Archiv-Foto: Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Schluss mit löchrigen Pisten - das fordert die IG Bau Nordbaden. Mit einer besonderen Aktion will man der Forderung nach mehr Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur nun Nachdruck verleihen. Autofahrer im Neckar-Odenwald-Kreis, die sich über kaputte Straßen ärgern, sollen die Gewerkschaft IG über Mängel informieren - per Schlagloch-Melder. "Vom Asphaltkrater bis zum wegbröckelnden Fahrbahnrand: Wer einen Schaden entdeckt, kann diesen im Internet anzeigen", sagt Bezirkschef Wolfgang Kreis. Und zwar auf der Internetseite des Auto-Clubs Europa (ACE) unter: www.ace-online.de/ schlaglochmelder.

Damit will die IG Bau Nordbaden zusammen mit dem ACE Druck machen für eine schnellere Sanierung. Denn gemeldete Schäden werden direkt an die zuständige Straßenbaubehörde weitergegeben, erklärt Kreis: "Manche Straßen haben seit Jahren keine Ausbesserung gesehen, sind eine echte Unfallgefahr. Gerade wenn im Frühjahr der Frost vorbei ist, sollten die Arbeiten beginnen." Man wolle nicht zulassen, dass die öffentliche Infrastruktur weiter verfällt, so Kreis.

Natürlich verfolgt man mit dem Aufruf auch ein eigenes Interesse: Mehr Geld fürs Bauen und Sanieren kurble schließlich die heimische Wirtschaft an und sichere bzw. schaffe Arbeitsplätze.