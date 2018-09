Von Sophie Hornbach

Hüffenhardt. Einen Parkplatz an der Hüffenhardter Mehrzweckhalle zu ergattern, war am Samstagabend schwierig. Die Abschlussfeier des Partnerschaftstreffens mit Gästen aus der Partnergemeinde Máriakálnok in Ungarn hatte viele Besucher angelockt, zumal die Feier dieses Jahr zum ersten Mal öffentlich war. Dadurch hatten nicht nur die Teilnehmer des Austausches, sondern auch andere Interessierte aus Hüffenhardt und Umgebung die Möglichkeit, dabei zu sein und die Partnerschaft hautnah zu erleben.

Die örtliche Feuerwehrkapelle sorgte für den musikalischen Einstieg ins Abendprogramm. Die Bürgermeisterin von Máriakálnok, Dr. Emma Tóásóhé Gáspár, überbrachte die Grüße der Bürger Máriakálnoks und freute sich, dass sich die Partnerschaft und damit auch die gegenseitige Freundschaft und Akzeptanz im kommenden Jahr zum zehnten Mal jährt. "Es ist wichtig, ein gemeinsames Europa zu fördern und von der Zusammenarbeit zu lernen", betonte Emma Tóásóhé Gáspár. Ihr Dank gelte hierbei vor allem den Bürgerinitiativen mit ihrem Engagement, die das Fortbestehen der Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden erst möglich machten. Eine Spende Werni Wittrichs soll für die Schule in Máriakálnok verwendet werden.

Hüffenhardts Bürgermeister Walter Neff schloss dich dem Dank an. "Der Austausch hilft, die Erinnerung an die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges zu bewahren", sagte Neff. Gerade im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt sei es nun wichtig, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sich gegenseitig mit Respekt und Sympathie zu begegnen.

Die Landsmannschaft der Donauschwaben aus Mosbach bereicherte das Programm mit Volkstänzen, bei denen kräftig mitgeklatscht und -gesungen wurde. Der Männergesangsverein Hüffenhardt und der Chor der Donauschwaben wechselten sich mit der Feuerwehrkapelle Hüffenhardt auf der Bühne ab und boten beste musikalische Unterhaltung. Bei reichlich Essen und Trinken entwickelte sich ein geselliges Beisammensein.

Insgesamt 42 Ungarn waren für die Dauer des Austauschs in Hüffenhardter Gastfamilien untergebracht. Die Familien kannten sich untereinander schon gut. Seit über zehn Jahren habe sich ein "fester Stamm" gebildet, jede Gastfamilie ist im folgenden Jahr bei ihren Austauschpartnern im jeweils anderen Land untergebracht. Trotz des nur jährlich stattfindenden Austausches hätten sich so viele Freundschaften gebildet. Einige Ungarn könnten als deutschstämmige Deutsch sprechen, einige Deutsche verstehen Ungarisch, sie sind die zur Verständigung notwendigen Dolmetscher. Um die Sprachbarriere zu überwinden, wurde in Hüffenhardt zweimal ein Ungarisch-Kurs angeboten. So behilft man sich mit einigen Brocken Deutsch und Ungarisch, Englisch oder gar Französisch. Verständigung "mit Händen und Füßen" sei immer noch die beste Methode, und Spaß mache es außerdem.

Drei ungarische Jugendliche waren das erste Mal in Hüffenhardt dabei. Sie nutzten ihre Sommerferien, um die deutschen Verwandten zu besuchen. Die Landschaft sei wunderschön, meinte die Älteste der drei Geschwister. Das frühe Aufstehen war das einzige, dass ihr negativ auffiel. Kaum zu vermeiden, bei den zahlreichen Ausflügen. "Am Schönsten fand ich das Blühende Barock in Ludwigsburg", berichtet die Ungarin. Insgesamt war die große Begeisterung am Austausch, die Vertrautheit und die Gastfreundschaft allen anzumerken.

"Die Tage vergehen wie im Flug", meinten die Teilnehmer, die sich mittlerweile schon ein wenig wie eine große Familie fühlen. Nicht zuletzt dank der guten Organisation, die schon jahrelang in Ludwig Sauers Hand liegt, wurde laut den Teilnehmern wieder ein Austausch ermöglicht, "der Brücken baut zwischen den Ländern und den Menschen".