Beim Baugebiet "Hälde" in Kälbertshausen war sich der Gemeinderat Hüffenhardt einig. Die Gemeinderäte stimmten der "kleinen Variante" zu. Nach der Maßnahme sollen dann insgesamt drei fertige Bauplätze zur Verfügung stehen. Foto: Christian Beck

Von Benjamin Auber

Hüffenhardt. Vor allem um finanzielle Angelegenheiten ging es bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch im Wohn- und Pflegezentrum Hüffenhardt. Zur Freude aller Gemeinderäte und von Bürgermeister Walter Neff erhielt die Gemeinde wieder Spenden, die größtenteils für den Kindergarten gedacht sind. Einstimmig beschloss das Gremium die Annahme. Es handelt sich um eine Summe, inklusive der Sachspenden, von 6943 Euro im Jahr 2014, die nun verteilt werden kann.

Für die Maßnahme am Backhaus beim Dorfplatz in Kälbertshausen waren die Fensterbauarbeiten zu vergeben. Dort werden fünf Holzsprossenfenster sowie die dazugehörigen Außen-Fensterbänke benötigt. Die Firma Blank aus Billigheim erhielt den Zuschlag und soll die Arbeiten für eine geplante Endsumme von 4721 Euro ausführen.

Zum vierten Bauabschnitt des Baugebiets "Hälde" in Kälbertshausen hatten die Gemeinderäte die Wahl zwischen einer "kleinen" und einer "großen" Erschließungsvariante des Baugebiets. Momentan steht ein voll erschlossener Bauplatz zum Verkauf und bei einem zweiten fehlt noch der Anschluss an das Entwässerungssystem. Bei der großen Variante wären fünf neue Bauplätze im östlichen Teil der Hälde entstanden.

Besonders Ortsvorsteher Erhard Geörg sprach sich bei der Diskussion für die kleine Erschließung aus, die einen weiteren Bauplatz, die Fertigstellung des Entwässerungssystems und die Abwasserkanäle des östlichen Teils vorsieht. "Auf uns warten viele Ausgaben, sodass wir bei dieser Entscheidung zunächst konservativ abstimmen sollten. Falls ein größerer Bedarf besteht, können wir immer noch darüber nachdenken", erklärte der Ortsvorsteher.

Mit Kosten von 122 867 Euro (zum Vergleich 336 770 Euro bei der großen Variante) wurde die "kleine Erschließung" einstimmig angenommen.

Beschlossen wurde weiter die Beschaffung eines neuen Sektionaltores für den Bauhof. Die Fa. Rößler Industrietore wird zum Angebotspreis von 4546 Euro liefern. Das neue Tor wird mit einer Funkausrüstung ausgestattet und soll einen Wärmeverlust beim Heizen der Halle im Winter verhindern. In der Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße 26 werden für Gesamtkosten von 13 700 Euro vor allem das Badezimmer und die Bodenbeläge renoviert, damit die Asylbewerberfamilie, die derzeit im Obergeschoss wohnt, dort einziehen kann. Damit stünde die obere Wohnung für eine weitere Asylbeweberfamilie bereit, wenn ein Bedarf in nächster Zeit besteht.

Größere Diskussionen versursachte die Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmasten sowie der Flutlichtmasten an den Sportplätzen. Um auf eine neue LED-Beleuchtung umzurüsten, ist die Gemeinde der Meinung, dass vorher eine Überprüfung der Masten notwendig wäre. Zwar waren die hohen Kosten von circa 7500 Euro durchaus ein Thema in der Aussprache, indes stimmte der Gemeinderat der Auftragserteilung zu - das günstigste Angebot kommt von der EnBW Regional AG. Insgesamt elf Flutlichtmasten in Hüffenhardt und Kälbertshausen und circa 370 Lichtmasten werden nun auf Standsicherheit überprüft.

Schließlich war noch eine Verbindungsschleuse zwischen zwei Lagerhallen der Firma Mann und Schröder Thema. Gegen dieses Baugesuch gab es im Rat keine Einwände, zumal die 3,80 Meter lange Schleuse von außen kaum sichtbar sein wird. Das Gremium stimmte dem Antrag einstimmig zu.