Mit dem "Gesundheitstag" endete gestern Vormittag die Reihe der Neckar-Odenwald-Tage in der Neckarhalle Obrigheim. 170 Schüler der Realschule und der GWRS wetteiferten an einem Parcours mit Wissens- und Bewegungsaufgaben. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Obrigheim. Mit dem vierten "Gesundheitstag" endete gestern Vormittag die Reihe der "Neckar-Odenwald-Tage". 170 Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen aus Obrigheim absolvierten dabei in der Neckarhalle einen Parcours mit 20 Stationen. Nicht nur theoretisches Wissen war gefragt. Auch praktisches Forschen und Geschicklichkeitsübungen sorgten für Abwechslung - und dafür, dass auf den ausgeteilten Schrittzählern am Ende der Veranstaltung ein recht hoher Wert abzulesen war.

"Es lässt sich viel über Gesundheit sagen, aber die gute Botschaft lautet: Man kann etwas tun für seine Gesundheit." So begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel die Gäste zu einem "erkenntnis- und erlebnisreichen Schultag". Gerade weil jeder Deutsche täglich 5,8 Stunden sitzend verbringe - bei Schülern und Studenten liege der Wert sogar bei 7,3 Stunden - sei es wichtig, in der restlichen Zeit für Ausgleich zu sorgen. "Wer mitmacht, hat gute Chancen auf tolle Preise", spornte der Redner die Schüler an.

Die AOK sponserte Eintrittskarten für ein Hoffenheim-Heimspiel. Und auch die Gewichtheber stemmten nicht nur einige Stationen, sondern spendeten Eintrittskarten für den Kampf gegen Pforzheim am 12. November in der Neckarhalle. Darüber hinaus bedankte sich Landrat Brötel bei allen Aktiven, darunter auch die Fachdienste Landwirtschaft und Gesundheitswesen am Landratsamt sowie der Turnverein.

"Wir sind auch nicht so gute Beispiele, weil wir viel am Schreibtisch und im Auto sitzen", gab sich Bürgermeister Achim Walter selbstkritisch. Umso wichtiger sei deshalb eine gute und ausgewogene Ernährung.

"Ich hoffe, ihr seid alle fit, einige haben sogar schon Sportklamotten an", freute sich Ernährungsberaterin Dr. Christina Steinbach. Mit einem Bild von zwei kämpfenden Büffeln konfrontierte sie die Schüler und fragte: "Was würdet ihr machen, wenn so ein Tier vor euch steht?" Die Alternativen seit der Steinzeit: "Beine in die Hand nehmen oder kämpfen." Dafür seien die Muskeln da. Aber wie oft gerate man heute in solch eine Situation? Eher nie.

Lebendig, humorvoll und sehr anschaulich führte die Expertin die Schüler an das Thema "Gesundheit" heran: "Wir müssen versuchen, eine Balance zu finden zwischen dem, was wir essen und wie viel wir uns bewegen", laute das Ziel. Einen ersten Hinweis hierzu lieferte die Einigen durchaus bekannte Ernährungspyramide. "Ganz wichtig: richtig trinken." Deshalb wartete im Vorraum der Halle auch eine Bar, an der die Jugendlichen alkoholfreie Longdrinks schütteln und rühren konnten.

Mit großem "Juhu!" enterten die Schüler den Parcours. In zweieinhalb Stunden waren die 20 Stationen gut zu bewerkstelligen. "Sehen - Hören Riechen" - also mit allen Sinnen Gemüse erleben, das konnte man an Station neun. "Das ist Reis", erkannte eine Schülerin, nachdem sie ein schwarzes Plastikdöschen geschüttelt hatte. Mit "Inspektor Sweety" ging es auf Streife. Wie viele Würfelzucker stecken wohl in einer Flasche Apfelschorle, Capri-Sonne, Cola oder Bionade? Klarer "Verlierer" war da das Mineralwasser. "Wie lange musst du seilspringen, um eine Milchschnitte zu verarbeiten?" Diese Frage war selbst für die Experten eine (zu) harte Nuss.

Am olympiatauglichen Schwebebalken konnte man das Gefühl für Balance anschaulich austesten. "Mit beiden Füßen da rein und dann rüber", riet Betreuerin Carolin am Mini-Trampolin. Zum großen Sprung setzten aber nicht alle an. Eine echte Herausforderung bildete auch das Seilklettern. "Versuche, die Kraft in den Armen zu verlagern und eine Hand über die andere zu bringen", riet Ute. Doch nur wenigen gelang das so gut wie Luisa. Doch leer ging trotzdem keiner aus: "Der gute Wille war da, einen Punkt kriegt jeder."

Im Keller bei den Gewichthebern packte sogar Bürgermeister Achim Walter der Ehrgeiz. Beim "Dreierhopp" kam er auf stolze 5,20 Meter und schaffte es somit in die Kategorie "Spitzensportler".