Höpfingen. (WB) Am Montag, 10. Juni, stellen sich die Bürgermeisterkandidaten um 19 Uhr in der Festhalle vor. Auf dem Podium befinden sich die drei Bewerber und der Gemeindewahlausschuss. Ausschank ist nicht vorgesehen.

Bei der Vorstellung eines Kandidaten müssen die Mitbewerber den Saal verlassen. Die Redezeit jedes Bewerbers beträgt maximal 20 Minuten. Bei Nachfragen in der Diskussionsrunde darf die Antwort je Redner und je Frage fünf Minuten nicht überschreiten. Die Bewerber treten in der Reihenfolge ihrer Bewerbung auf. Wahltag ist am Sonntag, 16. Juni. Eine eventuell nötige Nachwahl erfolgt am 30. Juni.

Es bewerben sich neben dem bisherigen Amtsinhaber Ehrenfried Scheuermann, Michael Eckhardt von der Partei "Nein-Idee"aus Hannover und Konrektor Adalbert Hauck.