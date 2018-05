Neckar-Odenwald-Kreis. (jörn/pol) Bestand noch am Freitagnachmittag Grund zur Hoffnung, dass der Elzmündungsraum dieses Mal vom Hochwasser weitgehend verschont bleiben wird, so musste man sich am Wochenende eines Besseren belehren lassen. Zwar stieg die Elz - gemessen an den Hochwasserereignissen der vergangenen Jahre - nur mäßig an. Zum Vergleich: Bei der Jahrhundertflut 1993 stand der Pegel fast dreimal so hoch wie der Scheitelpunkt am Samstag. Doch der Neckar trat weiter über seine Ufer als zunächst erwartet, und so schwoll durch den Rückstau im Mündungsbereich auch der Elzbach stark an und schwappte über.

An der Staustufe Gundelsheim wurde gestern Vormittag der Zehnjahres-Höchststand des Neckars von 7,48 Metern überschritten. Die Flussauen der Region standen weit unter Wasser, Sportplätze verschwanden, Straßen mussten gesperrt werden, geplante Feste fielen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser.

Auf der L 588 erfuhren zwei Autofahrer auf äußerst unangenehme Weise, dass vom Hochwasser überflutete Straßen nicht ohne Grund für den Verkehr gesperrt werden. Der erste Fall ereignete sich am Samstagfrüh gegen 6.30 Uhr. Ein Pkw-Fahrer fuhr von Neckarmühlbach kommend trotz Vollsperrung auf der Landesstraße in Richtung Haßmersheim. Die Fahrbahn stand zu dieser Zeit bereits ein gutes Stück weiter unter Wasser als der Fahrer abgeschätzt hatte, und so fuhr sich das Fahrzeug fest. Mit 23 Mann war die Feuerwehr im Einsatz, um das Auto zu bergen. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden.

Auf derselben Straße, nur in entgegengesetzter Richtung, missachtete in der Nacht zum Sonntag, gegen 2 Uhr, ein weiterer Autofahrer die Sperrung. Seine Fahrt endete auf der überfluteten Straße, nachdem der Pkw bis zum Dach im Wasser stand. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er rettete sich auf eine "Insel" zwischen Neckar und L 588, wo er sich an einem Baum festhielt und um Hilfe rief. Glücklicherweise hörten Besucher des nahe gelegenen Naturfreundehauses seine Rufe und verständigten die Polizei.

Rettungskräfte der hinzugerufenen Feuerwehren aus Haßmersheim und Heilbronn befreiten den Mann schließlich aus seiner misslichen Lage. Sein Auto konnte allerdings aufgrund des weiter steigenden Hochwassers zunächst nicht geborgen werden. Nach der Rettung des 28-Jährigen stellten Polizeibeamte bei dem Fahrer ein Alkoholwert von 1,3 Promille fest. Den Mann, der mit Unterkühlungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Nachdem der Wasserspiegel der Elz bereits seit Samstagnachmittag sinkt, hat gestern auch der Neckar langsam aber stetig wieder seinen Rückzug angetreten. Größere Schäden wurden, wie die Polizei gestern auf Nachfrage mitteilte, bis zum Nachmittag nicht gemeldet.