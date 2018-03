In schwindelnder Höhe werden Dachdeckerarbeiten am Kirchturm verrichtet.

Von Lea-Jule Schulz

Obrigheim. Unter Höhenangst und Schwindelgefühlen dürfen die Männer nicht leiden, die in den vergangenen Tagen Reparaturarbeiten am Kirchturm der evangelischen Friedenskirche in Obrigheim ausgeführt haben. Ob sie die Aussicht auf das winterliche Neckartal überhaupt genießen konnten?

Die besondere "Hochseilaktion" ist Konsequenz einer Begehung im Jahr 2009, als Sicherheitsbeauftragte der Evangelischen Landeskirche das Obrigheimer Gotteshaus inspizierten und bei diesem Termin Sicherheitsmängel am Kirchengebäude feststellten.

Die Elektrik im Turm war z.B. nicht in Ordnung sowie auch der Aufgang zur Kirche, der von defekten Sandsteinplatten gesäumt war. Diese mussten nun entweder ausgetauscht oder repariert werden. Auch eine Reinigung des Turmes wurde nötig, da Schleiereulen und Tauben ihre Spuren hinterlassen hatten. Außerdem mussten außen Absturzsicherungen angebracht und die Schalter für die Glocken und die Steuerung der Uhr gesichert werden.

Die Firma "Blitzschutz Müller" nahm sich der Blitzableitungsanlage an, denn auch diese entsprach nicht den vorgegebenen Standards: die Turmableitung war nach innen über den Glockenstuhl und die Uhr geführt. Nach einer neuen Norm muss diese Ableitung aber außen separat geführt werden. Als die Blitzschutzexperten sich vor etwa drei Wochen in den engen Turm begaben, stellten sie fest, dass das Dach undichte Stellen aufwies, weshalb es zu erheblichen Nassstellen gekommen war. Dies war bis dahin unentdeckt geblieben, da sonst niemand oben im Turm nach Schäden sucht - zu eng ist der Aufgang.

Daraufhin wurde eine Spezialfirma beauftragt, die mit einer besonderen Abseiltechnik arbeitet und so den Einsatz eines umständlichen Baugerüstes unnötig macht. Es handelt sich dabei um die Firma Dorka, die für Zimmerei und Gewerbekletterei zuständig ist und sich unter anderem um Montage, Reparatur und Reinigung an schwer zugänglichen Orten kümmert. Industriekletterei oder Seilzugangs- und Positionstechnik heißt das in der Fachsprache. Die Männer gelangen durch eine Luke oben am Turm nach außen und befestigen ihre Seile dann an der Kirchturmspitze. An jeder Seite hängt dann ein Seil und die Arbeit kann losgehen - was im Vergleich zum Aufbau eines Gerüstes eine enorme Zeitersparnis bedeutet und auch Kosten spart, da keine Gerüstmiete anfällt. Die Kosten für die reinen Dacharbeiten belaufen sich auf etwa 6000 Euro.

Bei den Kletterern in Obrigheim handelt es sich um Zimmerer, die eine besondere, von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebene Ausbildung absolviert haben, um mit der Abseiltechnik arbeiten zu dürfen. Obwohl die Zimmerer für ihre Sicherung und auch Rettung im Verletzungsfalle selbst verantwortlich sind - "keine Feuerwehr kommt dorthin" - macht die Arbeit in luftiger Höhe jeden Tag Spaß, verriet ein Kirchturmkletterer. Kommt es wirklich zu einer Rettungsaktion, hängt der Verletzte an einem seiner Kollegen und wird mit diesem gemeinsam bis zum Boden abgeseilt. Glücklicherweise ist der Schnee auf dem dunklen Turmdach schnell geschmolzen, denn andernfalls hätte die Arbeit nicht fortgesetzt werden können.

Für die Gemeinde Obrigheim ist es insgesamt eine spektakuläre Aktion, denn die Eigenheit ihres evangelischen Kirchturms liegt darin, dass er sehr eng und schmal ist, was erschwerte Bedingungen für die Kletterer bedeutet, da sie kaum Platz zum Hinausklettern haben.

An der Sanierung beteiligt war auch das ortsansässige Architekturbüro Haberkorn, dem die Bauleitung übertragen und mit dem das Vorhaben abgestimmt wurde. Der leitende Architekt Bernhard Thiry verriet, dass die undichten Stellen am Dach wohl Folge eines Blitzschlages waren. Die Gewerbekletterer schauten sich vergangene Woche das erste Mal im Turm um und nahmen dann ihre Arbeit auf. Am Montag wurden die Sanierungsarbeiten fertiggestellt.

Das Kirchengebäude selbst unterliegt einer geteilten Baupflicht, wobei die Kirchengemeinde einen "Fronanteil" zu tragen hat. Den Rest stemmt die Evangelische Stiftung Pflege Schönau (ESPS), die zuständig ist für die Bauunterhaltung von 85 Kirchen und 41 Pfarrhäusern - darunter auch die evangelische Kirche Obrigheim - und die ihren Sitz in Heidelberg hat. Die finanziellen Mittel, die die ESPS braucht, um ihrer Unterhaltspflicht und den Baulasten nachzukommen, erwirtschaftet sie vor allem durch die Forstwirtschaft. Die Stiftung ist die größte körperschaftliche Waldbesitzerin in Baden-Württemberg. Ihre Grundstücke liegen weit verteilt. Die Renovierungen werden seit einiger Zeit durch die "pro ki ba"(Gesellschaft für Projektentwicklung und Projektsteuerung für kirchliches Bauen in Baden mbH) abgewickelt, die ihren Sitz in Karlsruhe hat und ein Gemeinschaftsprojekt der ESPS und der Landeskirche ist. Im Interesse der Stiftung liegt der ordentliche bauliche Zustand ihrer Gebäude, weshalb man in Obrigheim tätig werden musste.

Die Bürger hatten jedenfalls ihre Freude, als kurz vor dem 1. Advent Männer in roten Jacken auf dem Kirchturm herumkletterten und an verfrühte Nikoläuse erinnerten.