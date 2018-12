Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) "Wir als Landkreis bekennen uns als Träger der Neckar-Odenwald-Kliniken zu unserer Verantwortung für die Menschen hier und haben uns, auch dank einer klaren Weichenstellung im Kreistag, gegen eine Privatisierung oder einen Teilverkauf entschieden", erklärt Landrat Dr. Achim Brötel in einer Pressemitteilung. Tatsächlich wurden in den letzten zwei Jahrzehnten über 90 Millionen Euro in die Neckar-Odenwald-Kliniken investiert - laut Landrat ein klarer Beweis für den Glauben an die Zukunftsfähigkeit der Häuser im Landkreis.

Diese Zukunftsfähigkeit sieht er aber von einer "chronischen Unterfinanzierung" bedroht, während beispielsweise die Krankenkassen Milliardenüberschüsse verzeichnen. Vor diesem Hintergrund ruft er am heutigen Freitag, 3. Mai, um 15 Uhr in der Mensa im Ärztehaus beim Krankenhaus in Mosbach zu einem öffentlichen Protest auf: "Für den Erhalt unserer bewährten Gesundheitsversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis lohnt jeder Einsatz!"

Mit dabei sind unter anderem der Präsident der Baden-Württembergischen Krankenhaus-Gesellschaft (BWKG), Landrat Thomas Reumann (Reutlingen), der CDU-Bundestagsabgeordnete Alois Gerig, Geschäftsführer Andreas Duda sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Neckar-Odenwald-Kliniken und des Krankenhauses Hardheim. Auch das SWR-Fernsehen wird mit einem Kamerateam vor Ort sein, um über die Protestaktion zu berichten.