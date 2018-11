Wer braucht schon eine große Show, um gut zu unterhalten: An seinem Stuhl klebend, sorgte Gerd Dudenhöffer als "Heinz Becker" in Mosbach für gute Laune. Foto: Brunhild Wössner

Von Brunhild Wössner

Mosbach. Deutsche Spießigkeit auf einem Stuhl, das verkörpert seit Jahren Gerd Dudenhöffer alias "Heinz Becker". Die Kleiderordnung der Kunstfigur schreibt kariertes Hemd, Hosenträger und die unentbehrliche Schiebermütze vor, mehr braucht es nicht, um einen bestimmten Menschentypus plastisch vor Augen zu führen. Wer diesen Protagonisten betrachtet, benötigt wahrhaftig keine allzu große Fantasie, um sich den dazu passenden Stammtisch im Wirtshaus auszumalen. In Mosbachs Alter Mälzerei ließ Dudenhöffer die deutsche Nachkriegsgeschichte und die großen Weltereignisse - stets verwoben mit allzu Menschlichem - Revue passieren.

In seinem neuen Programm "Vita. Chronik eines Stillstandes" ist ebenso Platz für Kennedys Ermordung wie Marilyn Monroes Tod, aber auch für seine Kommunion, die Flüchtlingskrise und den Terrorismus. Dudenhöffer verkörpert seit Jahren den deutschen Pantoffelhelden, der samstags den Rasen schneidet, damit sonntags das äußere Erscheinungsbild für die Nachbarn in Ordnung ist.

"Halt dich aus allem raus, dann kann dich auch niemand nei ziehe", dieses Leitmotiv könnte dem Saarländer geradezu auf die Stirn gebrannt sein. "Darf ich in meinem eigenen Land keine Angst mehr haben?", fragte Heinz Becker angesichts der Flüchtlingsproblematik und bemerkte: Ein "scheinheiliger Friede ist besser als ein heiliger Krieg".

Auf der Bühne hat es beinahe den Anschein, als klebe Dudenhöffer auf seinem Stuhl. Dafür sind die Sprünge in seinem Kopf umso größer. Von der großen Weltbühne geht es in rasantem Tempo wieder zurück an den heimischen Herd. Dort, wo Ehefrau Hilde in der Küche im Eintopf rührt und Sohn Stefan daheim ist, da mäht der Hausherr den Rasen. Das Für und Wider von Spindel- und Rotorrasenmäher ist dabei ebenso wichtig wie die Füllung von Kartoffelklößen.

Das Beckersche Salbadern führt von der Einigung der Gebrüder Albrecht über die Aufteilung ihrer Geschäftsgebiete direkt zu den Moslems. Das Nebeneinander des Aldiimperiums steht exemplarisch dafür, um aufzuzeigen, wie Schiiten und Sunniten friedlich zusammenleben könnten. Becker durchleuchtet eine unruhige Zeit und galoppiert in einem Atemzug über Notstandsgesetze, die Kubakrise und die Scheidung von Onkel und Tante hinweg. In grandios gespielter Naivität schlägt er den großen Bogen vom italienischen Gastarbeiter zur aktuellen Flüchtlingskrise. Er weiß nicht, wo Kenia ist, denn "der Neger, der wo da schafft, geht zum Mittagessen heim".

Wie ein nasses Handtuch fliegen einem die Fetzen im saarländischen Sprachidiom um die Ohren. Der Kleingeist Becker vermag auch das Mosbacher Publikum in gute Laune zu versetzen. Dudenhöffer kultiviert seit 35 Jahren mit seiner Kunstfigur Heinz Becker den Widerspruch in sich. Was auch in Mosbach seine Wirkung nicht verfehlte - und mit großem und lang anhaltendem Beifall quittiert wurde.