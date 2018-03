Der Heimvorteil nutzte nichts: Kein Glück hatten die Fußballer der Johannes-Diakonie Mosbach (in Schwarz) bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften für Menschen mit geistiger Behinderung. Foto: S. Weindl

Mosbach-Neckarelz. Im Rahmen der Special Olympics wurden am Wochenende die Landes-Fußballmeisterschaften für Menschen mit geistiger Behinderung im Elzstadion ausgespielt. Die Fußball-Abteilung der Johannes-Diakonie Mosbach war zum wiederholten Male Ausrichter dieses Turniers, bei dem 25 Mannschaften in vier verschiedenen Leistungsklassen um den Titel kickten. Die Spielvereinigung Neckarelz und die Stadt Mosbach leisteten als gute Gastgeber Unterstützung.

In der Leistungsklasse D, bei der das Spielverständnis nur äußerst gering vorhanden ist, setzte sich unter sechs Teams die Mannschaft aus den Kraichgau-Werkstätten Sinsheim durch, gefolgt von den Mannschaften aus Hegenberg und Gerlachsheim. Erfreulich war hier das Auftreten der Mannschaft der Johannes-Diakonie aus Mosbach. Angetrieben von gleich drei Frauen holte diese Mannschaft mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen einen respektablen vierten Platz. In der Leistungsklasse C, bei der bereits Passspiel und eine gewisse Ballsicherheit zu erkennen sind, setzten sich die "Offenen Hilfen Heilbronn 2" vor der "Schule im Taubertal" durch. Auf den dritten Rang kamen die "Neckartalwerkstätten" aus Stuttgart.

Die Leistungsklasse B wird bereits von einem besser entwickelten Spielverständnis geprägt, auch Taktik kommt hier bereits zum Tragen. Fünf Teams machten hier den Titel unter sich aus. Am erfolgreichsten waren die "Fideliskicker" aus Sigmaringen. Sie setzten sich gegenüber der Werkstatt "Mannheim Vogelstang" und der 2. Mannschaft des "Therapeutikums Heilbronn" durch.

Für die Teilnahme an der höchsten Spielklasse Kategorie A hatte sich auch das Team der Johannes-Diakonie Mosbach bei den im Frühjahr ausgetragenen Nordbadischen Meisterschaften qualifiziert. Allerdings erwischten die Mosbacher Fußballer diesmal einen rabenschwarzen Tag. Trotz klarster Torchancen in allen Spielen blieb man letztlich glück- und sieglos und erreichte so nur den siebten und letzten Platz.

Der Anreiz, sich in dieser Spielklasse den Titel zu holen, wird noch dadurch verstärkt, dass der Titelträger sich automatisch für das Endturnier um die Deutsche Meisterschaft in Duisburg qualifiziert. Nach Gruppenspielen und Halbfinale standen sich hier im großen Finale "ATW Mannheim" und die "Tigers aus Wilhelmsdorf" gegenüber. In einem technisch guten Spiel setzten sich die Mannheimer mit 2:0 durch. Dritter wurde die "GWW Sindelfingen", Vierter das Team "Therapeutikum Heilbronn 1".

Fünf ehrenamtliche Schiedsrichter - unter anderem auch der Leiter des Geschäftsbereichs Wohnen der Johannes-Diakonie, Manfred Amend - sorgten für einen reibungslosen Ablauf aller vier Turniere. Die äußerst faire Spielweise aller Beteiligten machte die Spielleitung allerdings auch recht einfach. Auch größere Verletzungen waren nicht zu beklagen. Kleinere Blessuren versorgte das Deutsche Rote Kreuz bestens.

Nach Abschluss des aktiven Teils erfolgte die Siegerehrung unter Regie von H. Roßnagel und M. Amend. Neben den Pokalen für die Sieger und Urkunden für alle teilnehmenden Mannschaften gab es auch Medaillen und Schleifen sowie ein Präsent für jeden einzelnen Teilnehmer aus den Händen von Fritz Wurster (Vorsitzender Special Olympics Baden-Württemberg). Wurster unterstützte das Trunier ebenso wie Isabell Dassdorf als Leiterin der Beratungs- und Koordinationsstelle von Special Olympics.

Der tolle Turniertag entschädigte auch die Teilnehmer, die eine sehr weite Anreise aus dem Süden des Landes auf sich nehmen mussten, um dabei zu sein.