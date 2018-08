Mosbach. (ub) "Auch im schönen Süddeutschland, auch im Neckar-Odenwald-Kreis ist rechtes Gedankengut in der Gesellschaft." Nicht bloß am Rand, nicht bloß in der leicht erkennbaren Symbolik von Hakenkreuz und Springerstiefeln. Für Matilda Manus und Timo Büchner ist "RechtsRock eine Einstiegsdroge" - und genau das wollten sie rund 60 Zuhörern in der KZ-Gedenkstätte verdeutlichen - als Abschlussveranstaltung der "Reihe gegen Rechts".

Manus und Büchner haben rechte Musik untersucht, um ihre Symbolik zu entziffern und die Strategien rechter Bands zu enttarnen. Als erstes Beispiel diente die Südtiroler Gruppe "Frei.Wild", die 2013 für den Musikpreis "Echo" nominiert und nach Protesten schließlich gestrichen worden war. Das Gefährliche, weil Subtile an den Heimat und teilweise Gewalt verherrlichenden Songs sei, interpretierte Timo Büchner, dass sich das Publikum beim Hören, beim Erleben als große "Frei.Wild"-Familie erlebe. "Ich würde nicht sagen, dass sie Neonazis sind, sondern von völkisch-nationalistischer Ideologie sprechen", differenzierte der Referent. Bewusst benutze die Band aber ein unpolitisches Image, um die eigenen Überzeugungen zu transportieren.

"Wahre Werte" will Frei.Wild vermitteln und betitelt einen Song mit dieser Alliteration. Darin heißt es: "Wann hört ihr auf, eure Heimat zu hassen - Wenn ihr euch ihrer schämt, dann könnt ihr sie doch verlassen!" Das Völkisch-Nationalistische bekomme hier zusätzlich einen Andersdenkende-(Ausländer)-raus-Anstrich. Mit anderen Worten, doch gedanklich nahe, formuliert es eine andere Gruppe: "So mancher lebt das Leben lieber multikulturell - ich find' das Ganze besser deutsch-traditionell." Die Band "Blue Max" gründete sich 2002 in Schwarzach. Musik in Verbindung mit Party, Alkohol und Feierlaune als Transportmittel für rechte Ideologien - das sei auch ihr Rezept, konstatierte Matilda Manus rechtes Gedankengut im Kleinen Odenwald. "Junge Menschen erreicht man mit CDs eben besser als mit Flugblättern", warnte die 22-jährige Studentin der Politikwissenschaft, die dort aufwuchs, wo Blue Max beheimatet ist. Aus dem eigenen Erleben dieser rechtsgerichteten Überzeugungen entstand ihre Auseinandersetzung mit der Problematik.

Auch die Band Blue Max beherrsche die Strategie, mit Unterhaltung politische Richtungen vorzugeben, über Kameradschaftsgefühle Gemeinschaft (in einer rechten Lebenswelt) zu bieten, ein (gutes) Lebensgefühl zu vermitteln wie im Song "Way of life": "Es sind die Abende, die man woanders nie erlebt. - Es ist der Kult, der in jedem weiterlebt. - Es ist die Musik, die einfach zu mir passt. - Es ist ein Leben, dass du nur als Skinhead hast." Nach Manus offenbare sich aber in Liedern wie "Traditionell" und "Frontsoldat" eindeutig Ausländerfeindlichkeit und NS-Glorifizierung.

Fast niemand im Neckar-Odenwald-Kreis - und das treffe sogar auf Polizeikreise zu - kenne jedoch Blue Max. Dass aber rechte Gesinnung hier mitten in der Gesellschaft einen Platz habe, das belege beispielsweise der größte Landesverband der "Jungen Nationaldemokraten" in Baden-Württemberg, das zeige das erste "G.O.N.D."-Konzert 2006 im Mosbacher Elzpark, die "Größte Onkelz Nacht Deutschlands". "Bei meinen Nachfragen bei der Mosbacher Polizei habe ich schockiert festgestellt, dass ich besser Bescheid weiß über die Szene als die", sagte Matilda Manus in der Diskussion nach den Vorträgen. Ihr Anliegen lautet darum: "Sensibilisieren, ins Nachdenken darüber bringen, wo die Einstiegsdrogen wirken und nicht erst anfangen, wenn beim Nachbarn in der Scheune eine Rechtsrockband spielt." Den Heimatbegriff, der in Songtexten von Blue Max und Frei.Wild so hochgehalten werde, dreht Matilda Manus einfach um: "Ich liebe den Odenwald so sehr, dass ich alle hierher einlade, um ihnen die Schönheit meiner Heimat zeigen zu können."

Gastgeberin Dorothee Roos hat "viel gelernt" in der "Reihe gegen Rechts". Sie werde nun mit wachsameren Augen durch den Odenwald gehen und die Arbeit in der KZ-Gedenkstätte mehr darauf ausrichten.