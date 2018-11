Haßmersheim/Mosbach. (ly) Diese Nachricht aus Hamburg wurde in Haßmersheim und in Mosbach mit Freude aufgenommen: Die in Regie der Evangelischen Sozialstation Mosbach einzurichtende Tagespflege im "Haus Rogate" in Haßmersheim hat eine Förderung von 44.269 Euro von der Deutschen Fernsehlotterie erhalten. Bestimmt ist der stattliche Betrag für die Ausstattung und ein Fahrzeug für die Tagespflege.

"Wir freuen uns, dass wir hier ganz konkret helfen können", kommentiert Christian Kipper, Geschäftsführer von Deutschlands ältester Soziallotterie. "Unser besonderer Dank gilt all unseren Mitspielern, die mit ihrem Einsatz für den guten Zweck diese Förderungen erst möglich machen."

Die Tagespflege Haßmersheim hatte bei der in Köln ansässigen Stiftung Deutsches Hilfswerk - sie vergibt die Gelder, die die Deutsche Fernsehlotterie über den Losverkauf für den guten Zweck einspielt - einen Förderantrag gestellt und damit jetzt Erfolg. Und das freut keinen mehr als Marcus Dietrich, den Geschäftsführer der Evangelischen Sozialstation Mosbach. Als früherer Bürgermeister von Haßmersheim "einigermaßen mit dem deutschen Bürokratiewesen vertraut", stufte er diese Antragsstellung schon in eine kompliziertere Kategorie ein. "Kartonweise Papier" ging nach Köln, meinte er gestern im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Umso erleichterter war Marcus Dietrich, als der Förderbescheid eintraf.

Die Ev. Sozialstation Mosbach hat von der evangelischen Kirchengemeinde Haßmersheim das Obergeschoss des Hauses Rogate gemietet und wird ab Februar hier und in dem gerade entstehenden Anbau eine Tagespflege mit Platz für insgesamt 17 Patienten einrichten. Voraussichtlich sechs (Teilzeit-)Kräfte werden die Betreuung übernehmen.

Das Obergeschoss wurde und wird mit etlichen Erneuerungsmaßnahmen "ertüchtigt", und im Anbau werkeln derzeit Fliesen- und Estrichleger sowie Maler und eine Baufirma. Anmeldungen für die Tagespflege nimmt die Sozialstation schon jetzt entgegen.

Freude über diesen Förderbescheid bekundete auch Pfarrer Sebastian Bauer-Hoffmann, unterstützt doch die evangelische Kirchengemeinde Haßmersheim das Kooperationsprojekt und hat gerade (mit Förderung der Landeskirche) Bernhard Goldschmidt als Beauftragten für das Thema "Kirche und Inklusion" eingestellt (wir berichteten).

Auch weitere gemeinnützige Einrichtungen und Projekte in Baden-Württemberg durften sich dieser Tage freuen: 2014 wurden 28 Projekte im Land mit insgesamt 3.941 771 Euro von der Fernsehlotterie gefördert.