Von Benjamin Auber

Neckarsteinach/Haßmersheim. Vergangene Woche titelte die RNZ "Jetzt ist sie weg". Gemeint war die Haßmersheimer Fähre, die ihren Dienst nach Errichtung des Haßmersheimer Steges im letzten Jahr quittieren musste. In den kommenden Jahren wird dem Traditionsobjekt aber ein völlig neues Aufgabenfeld zuteil, vermutlich im Rahmen der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn.

Eine erste Reise hat das "Fährle" am vergangenen Wochenende schon hinter sich gebracht, denn es wurde zur Schiffswert Philipp Ebert & Söhne GmbH nach Neckarsteinach geschleppt. Bevor die Fähre wieder zurück - an Haßmersheim wieder vorbei - nach Heilbronn gebracht werden kann, stehen eine Prüfung und mögliche Umbaumaßnahmen bevor. Der "TÜV für Schiffe", die Zentrale Schiffsuntersuchungskommission (ZSUK), wird die Neckarfähre unter die Lupe nehmen.

Seit Montagmorgen hat die Fähre nun den Neckar verlassen, denn sie wurde aus dem Wasser gehoben. Unter Leitung von Betriebsleiters Dirk Schaller haben mehrere Werftmitarbeiter die Manövrierung mit Seilen und Stecken - sie hat keinen eigenen Antrieb - begleitet. "Diese Fähre ist im Vergleich ein relativ leichtes Schiff, sodass keine Schwierigkeiten aufgetreten sind", bemerkte der Neckarsteinacher Betriebsleiter.

In der Schiffswerft Ebert kommt eine sog. "Querhelling" zum Einsatz. Eine schräg abfallende Fläche, die mit Gleisen - sie ragen bis tief in den Neckar hinein - und "Wägen" ausgestattet ist. Die Haßmersheimer Fähre ist auf zwei dieser Wägen im Wasser geladen und dann Zentimeter um Zentimeter von einer Seilwinde hochgezogen worden. Am Stellplatz angekommen, wurde sie mittels Hydraulik leicht angehoben, um das Schiff auf "Pallungen" (Hölzer) zu setzen. So wird ein fester Stand garantiert.

Was wird jetzt konkret an der Fähre gemacht? Zunächst wird sie gründlich mit Hochdruckreinigern gesäubert und überprüft. Um die erneute Zulassung von der ZSUK zu bekommen, ist vor allem entscheidend, wie der Zustand des Stahls an der Unterseite des Schiffes beschaffen ist. "Auf den ersten Blick ist die Fähre gut in Schuss. Ich denke, dass eine Zulassung für die weitere Verwendung kein Problem werden wird", schätzt Dirk Schaller die Lage ein.

Noch ist nicht ganz sicher, wie es mit der Fähre weitergehen wird. Falls sie die Zulassung erhält, ist möglicherweise eine Verwendung schon während der Bauphase als "schwimmende Plattform" geplant. Sie könnte dafür eingesetzt werden, um die Arbeiter auf dem Heilbronner Bundesgartenschaugelände zu verschiedenen Stationen zu bringen.

Der Bad Wimpfener Wolfgang Baars setzt sich für den Erhalt der Fähre ein und hofft auf den Einsatz in Heilbronn. "Ich denke, dass eine sinnvolle Verwendung nur über einen eigenen Antrieb funktionieren kann", erklärt der Fährliebhaber.

Als Schiffsromantiker findet es der Geschäftsführer Max Ebert sehr schade, dass die Fähren nach und nach ihren ursprünglich gedachten Dienst einstellen. Es gehe für ihn durch den Haßmersheimer Steg und die Zwingenberger Brücke ein Stück "Tradition" verloren.

Noch hat die Neckarsteinacher Werft keine Informationen darüber, wie und ob die Fähre umgebaut wird. Es sei vieles möglich. Eine schwimmende Bühne mit oder ohne Rampen. Auch das kleine Wartehäuschen könnte abgetragen werden. "Wir warten so lange, bis ein offizieller Auftrag aus Heilbronn eintrifft, dann können wir im Prinzip alles umbauen", sagt Max Ebert.

Falls den Haßmersheimern ihre Fähre fehlen sollte, könnte eine Radtour am Neckar oder eine Schiffsfahrt in Neckarsteinach Abhilfe schaffen, denn dort wird sie nun gut sichtbar für einige Zeit liegen.