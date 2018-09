Haßmersheim. (cbe) Erfreuliche Zahlen präsentierte Rechnungsamtsleiter Alexander Zipf im Rahmen der jüngsten Haßmersheimer Gemeinderatssitzung: Die Jahresrechnung 2015 schließt deutlich positiver ab als geplant. Unter anderem die erneut üppigen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 2,85 Millionen Euro (Vorjahr: 3,3 Millionen Euro) haben dafür gesorgt, dass ein ursprünglich vorgesehener Griff in die Rücklage ausblieb. Diese beläuft sich somit auf 3,5 Millionen Euro. Da auch eine Kreditaufnahme im vergangenen Jahr nicht vorgesehen war, konnte der Schuldenstand um rund 300 000 Euro auf etwa 2,385 Millionen Euro reduziert werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 488,45 Euro, liegt damit aber immer noch über den angestrebten 400 Euro pro Einwohner. Rechnet man Rücklage und Verschuldung gegeneinander auf, wäre die Schiffergemeinde praktisch schuldenfrei.

Erfreulich in diesem Zusammenhang: Die Mehrwertsteuer, die die Gemeinde beim Bau des Neckarstegs zunächst gezahlt hatte, erhält sie nach Gesprächen mit der Oberfinanzdirektion Karlsruhe weitgehend zurück. So stehen Haßmersheim rund 860 000 Euro zusätzlich zur Verfügung. Der nicht eingeplante Geldsegen soll die für dieses Jahr geplante Kreditaufnahme in Höhe von vier Millionen Euro reduzieren.

"Finanzwirtschaftlich war das erneut ein sehr erfolgreiches Jahr", lautete das Fazit von Alexander Zipf am Ende seiner Ausführungen, für die er Applaus aus dem Gremium erhielt. Auch Bürgermeister Michael Salomo konnte seine Freude nicht verhehlen: "Die Gemeinde investiert und steht trotzdem gut da." Dies sei ein wichtiges Signal für die Zukunft Haßmersheims.