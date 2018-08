Haßmersheim. Neuer Rekord: Die Motip Dupli GmbH, europäischer Markführer, wenn es um Lacksprays und Lackstifte geht, hat dieser Tage im Produktionswerk in Haßmersheim eine neue Rekordmarke bei der Produktion von Lacksprühdosen - eine Milliarde hergestellter Sprühdosen - geknackt. Damit sieht man die eigene Dominanz im Lackaerosolbereich "erneut deutlich unterstrichen", wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens zum neuen Rekord heißt.

In der Spätschicht des 28. September lief mit dem Produkt "Dupli-Color Supertherm" im klassischen Farbton schwarz die 1 000 000 000. Lackspraydose seit 1956 vom Band 2 des effizienten Produktionswerkes am Neckar. Die massiv gesteigerte Produktivität im nach eigenen Angaben "modernsten Lackaerosolwerk Europas" zeige sich in den immer kürzer werdenden Zeitintervallen, in welchen Motip Dupli jeweils 100 Millionen Einheiten herstellt.

Die ersten 100 Millionen-Einheiten seien dabei im Jahr 1978 erreicht worden, die zweite acht Jahre darauf, die 300. Millionste Lacksprühdose sei dann bereits sechs Jahre danach produziert worden.

Gruppenweit habe man bereits 2007 die magische Zahl von einer Milliarde produzierter Spraydosen erreicht, berichtet das Unternehmen. Die hohe Akzeptanz der Markenprodukte Dupli-Color, Motip und presto mache es möglich, diese Zuwächse gewinnbringend zu produzieren.

"Die intensiven Investitionen in Produktion und Logistik waren zum richtigen Zeitpunkt und in der exakt gewählten Dimension geplant und umgesetzt worden. Nur dadurch konnten wir den permanent steigenden Anforderungen des Marktes gerecht werden", erläutert Tobias Hornung, Leiter Marketing bei Motip Dupli.