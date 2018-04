Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Klappern gehört zum Geschäft, sagt eine Redensart - und drückt aus, dass einer auf sich oder ein Unternehmen auf seine Produkte und Dienstleistungen aufmerksam macht. Wohl deshalb haben Pfarrer Sebastian Bauer-Hoffmann und Karlheinz Graner (Ältestenkreisvorsitzender der evangelischen Kirchengemeinde Haßmersheim-Hochhausen-Neckarmühlbach) in das Gotteshaus der Schiffergemeinde am Neckar eingeladen. Da aber klappert etwas ganz anderes: Teile der Orgel.

Inge Kraft ist auch da. Sie ist Gemeindeglied und war schon als Kind vom Brausen des Pfeifen-Instruments angetan. "Schön aussehen tut sie ja noch, aber falsch tönen", stellt die Haßmersheimerin bedauernd fest, "da kann man nicht dazu singen." Zu einem ähnlichen, fachlich genau beschriebenen Urteil kommt auch das Orgel- und Glockenprüfungsamt der badischen Landeskirche: "Der schlechte Gesamtzustand der Voit-Orgel von 1887 ist bekannt", bestätigte schon im letzten Jahr Orgelfachmann Dr. Martin Kares dem Haßmersheimer Exemplar. Klappern ist hier alles andere als erwünscht.

Nun kommen zwei Dinge zusammen: die notwendige Sanierung der Voit-Orgel und eine Erbschaft, die Inge Kraft eine Spende in fünfstelliger Höhe ermöglicht. Am liebsten hätte Inge Kraft ja die ganze Orgel-Renovierung bezahlt. Die Orgelfachleute der Landeskirche gehen von einem Betrag von 120.000 Euro aus. Wenn in der noch nicht ganz zu Ende gebrachten Erbgeschichte noch eine gute Wendung passiert, dann will sie erneut finanziell für die Orgel einstehen. Außer dieser "Großspende einer Einzelnen", freuen sich Bauer-Hoffmann und Graner, "sind in den vergangenen 15 Jahren rund 2500 Euro an Spenden bei uns zusammengekommen." Daran haben wiederum die Geistlichen Abendmusiken entscheidenden Anteil, die zweimal im Jahr in dem Gotteshaus erklingen. Gern "klappern" die Kirchenverantwortlichen daher immer wieder und nutzen die Gelegenheiten, um für Unterstützung in der Kirchengemeinde zu werben.

Das Instrument stammt aus der Werkstatt der bekannten badischen Orgelbauerfamilie Voit. Bauer-Hoffman: "Die Schiffer haben 1887 ihre Schatullen richtig aufgemacht und den ,Mercedes' unter den Orgeln bestellt." Doch das gute Stück von einst hat gelitten. Ein Umbau mit Erweiterung für einen größeren Tonumfang aus dem Jahr 1966 soll rückgängig gemacht werden, damit der Originalzustand wieder hergestellt wird. "Durch ein ,Weniger' würde hier - kirchenhistorisch gesehen - ein ,Mehr' erreicht werden", beruft Sebastian Bauer-Hoffmann sich auf Dr. Kares. Und die Haßmersheimer Gemeinde könnte sich stolz ob eines besonderen Instruments schätzen, wie es kein zweites Mal im Kirchenbezirk vorhanden ist.

Doch nicht nur diese Entscheidung beschäftigt die Gemeindeverantwortlichen. Es stelle sich die Frage, bringt Karlheinz Graner ein Drittes in die Diskussion, ob nicht zugleich das Kircheninnere renoviert werde. "Da aber die letzte Renovierung 1997 war, wären wir turnusgemäß erst in etwa 15 Jahren dran." Die abblätternde Farbe allerdings spricht eine andere Sprache. Eine Kopplung beider Renovierungsvorhaben wäre sinnvoll. Zum einen, weil die Orgel bei einer späteren Kirchensanierung aufwendig abgedeckt werden müsste und womöglich trotzdem litte, zum anderen, weil der Zuschuss der Landeskirche zur Orgelsanierung von 20 auf 40 Prozent stiege.

Über alles ist man in Gesprächen mit den zuständigen Leuten vom Oberkirchenrat sowie mit der Eigentümerin des Gotteshauses, der Pflege Schönau. "Die Generalüberholung der Orgel ist somit abhängig von der Entscheidung über die Innensanierung", fasst der Pfarrer zusammen.

Das wird in Haßmersheim ebenso diskutiert wie darüber hinaus und wohl noch eine Weile dauern. Inge Kraft jedenfalls würde sich über eine wohlklingende Wirkung ihrer Spende freuen.