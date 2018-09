Die Teilnehmer des 'Workcamps' in Haßmersheim bauen eine neue Wackelbrücke für den Walderlebnispfad an der Eduardshütte. Bereits zum vierten Mal legen hier Freiwillige aus aller Welt Hand an. Foto: S. Kern

Von Stephanie Kern

Haßmersheim. Sich im Kleinen für Völkerverständigung einsetzen. Das möchte Haßmersheims Bürgermeister Marcus Dietrich. Und deshalb lädt er seit 2006 immer mal wieder Jugendliche aus aller Welt in "seine" Gemeinde am Neckar ein. Bereits zum vierten Mal tragen im heimischen Wald (rund um die Eduardshütte) Jugendliche und junge Erwachsene aktuell ihren Teil zur Völkerverständigung bei. Und zwar ganz praktisch: Sie helfen bei der Erweiterung des Walderlebnispfads rund um die Hütte.

Aus der Türkei, Armenien, Spanien, Marokko, Großbritannien, Montenegro, Russland und der Ukraine kommen die "Workcamper" dieses Mal. Die meisten von ihnen sind Studenten. Organisiert werden die Sommerferien der etwas anderen Art von der Organisation "Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten". Kost und Logis sind für die Teilnehmer frei, die Reisekosten müssen sie selbst tragen.

Warum dann also arbeiten im Haßmersheimer Wald anstatt Party am Strand von Mallorca? "Es ist eine ganz andere Art, seinen Sommer zu verbringen, und man trifft Menschen aus anderen Ländern", sagt Arnau aus Barcelona. Der 21-Jährige absolviert in Haßmersheim nicht sein erstes Workcamp. Cagkam aus Istanbul freut sich über das große Abenteuer. "Wir haben eine Menge Spaß hier." Von Kulturschock keine Spur. Die Studentinnen Henriette Mönch und Julia Rusch haben die Teamleitung übernommen, sie sind das Bindeglied zwischen den Freiwilligen und den Gemeindemitarbeitern. Denn einfach nur werkeln ist nicht angesagt. Gemeinsam überlegten sich Peter Schmitt, Jens Zimmermann und Wolfgang Reinhardt vom Bauhof mit Förster Erwin Winterbauer, welche Ergänzungen es für den seit 2006 wachsenden Walderlebnispfad noch gibt - und was mit so einer Gruppe überhaupt machbar ist.

Und so begrüßt einen auf dem Weg zur Eduardshütte nun ein Portal. "Wunderwald" steht darauf geschrieben. Und welche "wunder"baren Holzsorten der Wald bereithält, darüber informiert eine Holzartensammlung, die vom Bauhof vorbereitet und von den Freiwilligen montiert wurde. Derzeit arbeiten die Jugendlichen an Baustelle Nummer drei: einer Wackelbrücke.

"Es gibt aber auch noch Möglichkeiten für die Jugendlichen, eigene Ideen einzubringen", erklärt Erwin Winterbauer. Handwerkliche Erfahrung haben übrigens nicht alle Campteilnehmer von zu Hause mitgebracht. Jens Zimmermann: "Bei manchen muss man bei Null anfangen. Wenn die drei Wochen dann vorbei sind, sehe ich auch, wie viel die Teilnehmer gelernt haben." Besonders antreiben müsse man die Freiwilligen nicht. "Die sind ja aus eigener Motivation hier. Es geht vieles, wenn man es selbst will", berichtet Erwin Winterbauer. Und so lernen Jungs und Mädchen gleichermaßen den Umgang mit Stichsäge, Oberfräse, Akkuschrauber und vielem mehr. Nur die Kettensäge geben Jens Zimmermann und Wolfgang Reinhardt nicht aus der Hand. "Zu gefährlich!" Damit die Arbeit der Freiwilligen hinterher nicht zum Sicherheitsrisiko für die heimischen Nutzer wird, werden die 15 Workcamper drei Wochen lang vom Bauhof begleitet.

Der wirtschaftliche Aspekt steht für Bürgermeister Marcus Dietrich nicht im Vordergrund. Es gehe ihm und seinen Mitarbeitern um den kulturellen Austausch. Und so habe man auch schon Jugendliche an einem Tisch gehabt, deren Staaten einmal miteinander Krieg geführt hatten. "Da muss man eben über den Tellerrand hinausschauen", sagt Marcus Dietrich.

Auch das Zusammenleben muss geübt werden. In der örtlichen Sport- und Festhalle haben die Freiwilligen ihre Feldbetten aufgeschlagen. Zwei der Teilnehmer sind täglich für Kochen, Einkauf und Aufräumen zuständig. Auch das gehört eben zu einem Workcamp. Ebenso wie hitzige und hochpolitische Diskussionen am Abend. "Es ist eine gute Gelegenheit, um andere Kulturen kennenzulernen", sagt Henriette Mönch. Und über dieses Fazit wird sich sicherlich auch Marcus Dietrich freuen.