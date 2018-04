Von Nadine Slaby

Haßmersheim. Der Wettergott konnte sich am Samstag nicht recht entscheiden, ob er sich mit regnerischem Wetter an die Vorhersage der Meteorologen halten oder aber dem Benefizfest in Haßmersheim Sonne bescheren sollte. Die vielen Haßmersheimer, aber auch Besucher aus dem Umland störten sich nicht an seiner Wankelmütigkeit. Sie wollten "ihren" von Bernd Raudenbusch und seiner Familie zum Ausflugsboot umgebauten "Patriot" sehen.

Das ehemalige Fährenersatzboot, das mit der Einstellung des Fährbetriebs überflüssig wurde, hat nun eine neue Aufgabe bekommen. Seit Samstag kann man es, zusammen mit seinem Kapitän Bernd Raudenbusch, für Ausflugsfahrten auf dem Neckar buchen. "Das Schiff gehört nach wie vor der Gemeinde, ich habe es lediglich gemietet", erläuterte der Kapitän. Die Gemeinde beteiligt sich auch an den Kosten.

"Mit dem Benefizfest wollten wir die neue ,Patriot’ sowie das Angebot bekannt machen", erklärte Bernd Raudenbusch, der kurz an Land gegangen war, um etwas zu Essen. Zum Glück bekam er noch etwas. "Heute herrscht ein bisschen Ausnahmezustand", grinste er. Denn mit dem großen Andrang hatten weder der Kapitän mit seiner Familie noch der ihn unterstützende St. Nikolaus Schifferverein gerechnet. Bereits um 14 Uhr waren die 240 Portionen Spanferkel und Rollbraten sowie die 130 Grillwürste verkauft. "Zum Glück ist Samstag, so dass wir Nachschub holen konnten", meinte Raudenbusch.

Und auch am Nachmittag riss der Besucherzustrom nicht ab. Die Gäste ließen sich an den Tischen Kaffee und Kuchen schmecken, während die "Patriot" Runde um Runde auf dem Neckar drehte. Selbst als Bernd Raudenbusch sich das wohlverdiente Essen schmecken ließ, war das Schiff unterwegs. Sein Kollege Georg Kübler, der ebenfalls Fährmann war und noch immer das Schifferpatent besitzt, löste ihn während seiner Pause ab.

Näherte sich die "Patriot" wieder dem Anleger, bildete sich dort sofort wieder eine Schlange von Fahrtinteressenten. Und diejenigen, die aus dem Boot ausstiegen, waren begeistert. "Es war toll", bedankten sich viele. Ein Grüppchen aus Eberbach überlegte gar, ob dieses Konzept nicht auch etwas für das nur zeitweise eingesetzte Eberbacher Fährboot "Frischling" sei. Der Erlös des Festes inklusive der Schiffsfahrten kommt dem Förderverein der Friedrich-Heuß-Schule zugute.

"Für die nächsten Sonntage haben wir aber auch schon einige Vorbestellungen", freute sich Raudenbusch. Auch dann werden er und seine Frau die Gäste an der Anlegestelle gegenüber des Gasthauses "Ritter" in Haßmersheim willkommen heißen. Gut sichtbar ist diese dank der großen Fichtenscheibe, die mit dem Schriftzug "Patriot 2015" versehen ist. Sie ist das Geschenk eines Freundes, der Bernd Raudenbusch und seiner Familie damit viel Glück wünscht.

Wohin die Fahrt des Ausflugsboots künftig geht, legen die Gäste fest. "In Planung sind aber auch Fahrten nach Neckarmühlbach zur Burg Guttenberg", verriet Bernd Raudenbusch.