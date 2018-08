Von Christian Beck

Haßmersheim. Wer zurzeit auf dem direkten Weg von Haßmersheim nach Neckarmühlbach fahren möchte, kommt nicht weit: Seit etwa zwei Monaten hat sich die Landesstraße 588 auf rund 600 Metern Länge in eine große Baustelle verwandelt - von der ursprünglichen Straße ist kaum mehr etwas zu sehen. Über ein Jahr wird es den Planungen nach noch dauern, bis an eben jener Stelle eine neue Straße sowie ein Fahrradweg entstanden ist. Denn vor allem für die Fahrradfahrer nimmt das Land an dieser Stelle 4,6 Millionen Euro in die Hand.

Momentan deutet allerdings noch nicht viel auf den geplanten Fahrradweg hin: In den ersten sechs Wochen wurde auf der bisherigen Straße eine etwa sechs Meter hohe Baustraße aus Schotter aufgeschüttet und verdichtet. Dort arbeiten zurzeit zwei Großbohrgeräte - sie schaffen die Voraussetzung für eine Bohrpfahlwand, die den Hang absichern wird. Dazu wird jeweils ein Rohr in den Boden getrieben, anschließend wird das Erdreich im Inneren des Rohres ausgebohrt. Danach wird der Hohlraum ausbetoniert; ein Drittel der so entstehenden Pfähle wird zusätzlich mit Stahlbewährung verstärkt. Etwa 840 Pfähle mit jeweils 75 Zentimetern Durchmesser verbinden sich so zu einer rund 600 Meter langen Stützwand.

Diese Arbeiten werden wohl Anfang Februar abgeschlossen sein. Parallel wird bereits an der Mauerkrone der Bohrpfahlwand gearbeitet. Die Krone wird mit 15 Meter langen Verpresspfählen in der Böschung verankert. "Das muss man sich wie einen großen Dübel vorstellen", erklärt Thomas Reger vom Baureferat Nord. Bisher ist der Projektleiter mit den Arbeiten recht zufrieden, alles verlaufe nach Plan. Denn sowohl das Wetter als auch der Untergrund bei den Bohrungen habe den Bauarbeitern bisher keine Überraschungen beschert.

Im Auge behalten muss Reger allerdings die dort ansässigen Fischreiher. Denn zu deren Brutzeit im Frühjahr dürfen in einem Umkreis von 150 Metern keine lauten Arbeiten mehr verrichtet werden. Zudem hofft Reger auf einen milden Winter. Denn werde es zu kalt, müssten beheizbare Zelte aufgebaut werden. Diese würden verhindern, dass der frische Beton gefriert.

"Ein großer Aufwand", das gibt Thomas Reger selbst zu. Doch die auf 4,6 Millionen Euro veranschlagten Bauarbeiten seien nicht nur für den letzten Abschnitt des Fahrradwegs notwendig. "Die Stützmauer wäre irgendwann sowieso fällig gewesen", erklärt Reger. Seit langem schon hat er den Hang kritisch beobachtet. Zudem hätte die schmale Straße nicht mehr den gewachsenen Anforderungen an den Straßenverkehr entsprochen. Somit hätten so oder so die Bagger anrücken müssen.

Dass dieser Straßenabschnitt nun mit einem Fahrradweg versehen wird, freut nicht zuletzt die Haßmersheimer: Immer wieder sei es dort zu Unfällen gekommen, hatte Bürgermeister Salomo erklärt. Damit der 2,5 Meter breite Fahrradweg zwischen Neckar und Berghang aber überhaupt Platz findet, muss auch die zukünftig breitere Straße weiter in Richtung Berg rücken. Und aus eben jenem Grund muss ein Teil des Hangs weichen. Dieser wird nach und nach abgetragen werden, nachdem die Bohrpfahlwand fertigstellt und die Baustraße abgetragen wurde. Erst dann wird mit dem Bau der Straße und des Fahrradwegs begonnen werden.

Rund 14 Monate werden die Arbeiten voraussichtlich noch dauern. In dieser Zeit bleibt die Verbindungsstraße zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach weiterhin voll gesperrt. Thomas Reger betont, dass dies auch für Radfahrer und Fußgänger gelte, die sich teilweise unter Lebensgefahr immer wieder zwischen Baumaschinen durchschlängelten.

Von der Straßensperrung ist auch der Busverkehr betroffen. Hier ist eine Umleitung über Hüffenhardt eingerichtet, die laut Dirk Schäfer vom Landratsamt mit leichten Einschränkungen gut funktioniere.