Von Christian Beck

Mosbach-Diedesheim. Manche Menschen finden an Überraschungen durchaus Gefallen. Für Axel Hirschfeld ist sein Bedarf in dieser Hinsicht aber erst einmal gedeckt - zumindest was seine Arbeit als Bezirksleiter des konstruktiven Ingenieurbüros des DB-Netzbezirks Heilbronn anbelangt. Konkret geht es dabei um die Baustelle an der Bahnlinie zwischen Diedesheim und Binau. Seit Monaten schon wird der brüchige Fels des Schreckbergs aufwendig saniert. Das Unangenehme daran: Ständig werden neue Problemstellen entdeckt, mitunter brauchte es eine "Sofortmaßnahme in der Sofortmaßnahme", wie Hirschfeld es nennt. Und das schlägt sich vor allem auf die Kosten nieder: Sprach der Bezirksleiter im Oktober noch von etwa drei Millionen Euro, muss die Bahn nun voraussichtlich drei Mal so viel für die Sanierung bezahlen.

"Der Leistungsumfang ist gestiegen", erklärt Hirschfeld. Was so viel heißt wie: Bei den Planungen hatte man längst nicht alle Schäden vorhergesehen. Weshalb nun auch beim Konzept der Sanierung manches geändert werden muss. Was vor allem mit dem Wasser zu tun hat: Über und auch durch den Schreckberg hindurch fließt reichlich Flüssigkeit in den Neckar. Der Muschelkalk verliert so viel Kalk, der sich an anderer Stelle wieder absetzt. Sinterablagerungen nennen das die Geologen. Und diese haben in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Wasserabläufe zugesetzt. Das Wasser hat sich deshalb neue Wege gesucht und weitere Schäden verursacht.

Um dies in Zukunft zu verhindern, müssen die vorhandenen Öffnungen zur Wasserableitung allesamt aufgebohrt werden. Doch laut Hirschfeld hat sich bei Bohrungen nun gezeigt: Das allein reicht nicht. Die Wassermassen wurden unterschätzt, die Rohre der Entwässerung sind viel zu klein dimensioniert: Statt 15 Zentimetern wird das Rohr deshalb künftig einen Durchmesser von 40 Zentimetern haben. Und die gesamte Entwässerung muss künftig besser gewartet werden, sonst droht wieder die Versinterung. "Dann hätten wir in 20 Jahren wieder das gleiche Problem", erklärt Hirschfeld.

Dass zahlreiche Geologen, Planer und Bauarbeiter sich gerade um den Schreckberg kümmern, liegt an der zweigleisigen Bahnlinie, die Neckarelz mit Heidelberg und Mannheim verbindet. Die Schäden am darunter liegenden Fels sind so groß, dass schon mehrfach eine Sperrung des Zugverkehrs in Erwägung gezogen wurde, berichtet der Bezirksleiter. So zum Beispiel im Februar, als eine nicht mehr standsichere Stützmauer freigelegt wurde. Wäre sie in sich zusammengesackt, wäre ein Oberleitungsmast mit umgestürzt. Dank der erwähnten "Sofortmaßnahme in der Sofortmaßnahme" ist die Gefahr aber nun gebannt.

Doch auch im Inneren des Schreckberg lauern Überraschungen: Immer wieder werden mit Hilfe von Bohrungen Hohlräume gefunden, die mit Beton verfüllt werden müssen. Momentan wird dazu am Fuße des Schreckbergs horizontal gebohrt, bis zu zwölf Meter in den Berg hinein. Um wirklich alle Hohlräume zu entdecken, wird im Laufe des Jahres dann auch noch vom Schienenbereich aus vertikal in den Berg gebohrt. Unter anderem aus diesem Grund ist auch die Sperrung jeweils eines Gleises nötig. Von April bis September betrifft dies das talseitige Gleis. In der letzten Sommerferienwoche ist dann eine Vollsperrung von Donnerstag Vormittag bis Montag, 4.30 Uhr, geplant. Bis zum 8. Dezember soll dann das bergseitige Gleis gesperrt werden.

Wenig Lust auf Überraschungen hat schließlich auch Kevin Wilson. Der ausgebildete Feuerwerker kennt sich mit Sprengstoff und Munition aus. Und genau danach sucht er am Fuße des Schreckbergs. "Im Zweiten Weltkrieg wurden Schiffe und Züge aus der Luft beschossen", berichtet er. Dementsprechend bestehe der Verdacht, dass sich im bislang bewaldeten Gebiet zwischen Neckar und Bahnlinie noch unerfreuliche Reste des Krieges befinden. Die Suche förderte bislang nur Patronenhülsen zu Tage. "Doch auch die können noch Munitionsreste oder Phosphor enthalten", erklärt Wilson. Deshalb übergeben er und seine Kollegen alle Funde dem Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Allein 100.000 Euro kostet die Suche und Beseitigung von Kriegsresten. "Aber die Sicherheit in allen Belangen geht vor", betont Hirschfeld. 50 Prozent der Arbeiten seien getan, er hofft nun, dass die zweite Hälfte der Bauarbeiten nicht mehr allzu viele unvorhergesehene Probleme mit sich bringt. "Es reicht jetzt langsam", meint Hirschfeld. "Aber manche Bereiche haben wir eben noch nicht freigelegt", fügt er schnell hinzu. "Vielleicht kommt ja doch noch was."

Info: Die Bauarbeiten führen ab 3. April zu veränderten Fahrzeiten des Schienenverkehrs. Sie sind über die Onlineauskünfte der Bahn, des Landes Baden-Württemberg und des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar abzurufen. Auf der Homepage der Stadt Mosbach findet sich eine Zusammenstellung der Zugfahrpläne Osterburken-Zwingenberg und Mosbach-Mannheim zum Download.