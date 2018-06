Von Nadine Slaby

Allfeld. Vor welche Probleme sehen sich die Handwerksunternehmer in der Region gestellt? Wo drück sie der Schuh, wenn es um den Erhalt des Betriebes geht? Dies und vieles mehr wollte der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Alois Jöst, bei seinem Besuch in verschiedenen Betrieben in der Region wissen. Bei seiner Tour besuchte er auch die Fischer Elektromotoren GmbH in Allfeld.

Geschäftsführer Peter Fischer stellte dem Präsidenten, der zusammen mit Vizepräsident Klaus Hofmann (Diedesheim), Hauptgeschäftsführer Jens Brandt sowie Pressesprecher Detlev Michalke unterwegs war, das Unternehmen kurz vor. 1964 wurde der Familienbetrieb, der heute rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, von August Fischer gegründet. Inzwischen stützt sich die Firma bei der Herstellung von Elektromotoren auf drei Arbeitsbereiche: die Neufertigung von Motoren für die Industrietechnik, die Reparatur und Wartung von Motoren sowie die Entwicklung neuer Antriebe für die Hightech-Branche. "Besonders im letzten Bereich wächst die Firma derzeit sehr stark", konnte Peter Fischer berichten. Aus diesem Grund habe man zwei weitere Hallen in Billigheim erworben.

"Wie kommen Sie an Ihre Mitarbeiter, die ja auch über ein gewisses Fachwissen verfügen müssen?", wollte Kammerpräsident Jöst vom Unternehmer wissen. Denn häufig sei dies für Handwerksbetriebe ein Problem. "Noch geht’s", meinte Fischer und fügte an: "Wir bilden Gott sei Dank selbst aus." Hierdurch sichere sich der Betrieb seinen Mitarbeiternachwuchs - meist drei bis vier Auszubildende in den verschiedenen Bereichen - und stelle sicher, dass Fachkräfte vorhanden seien.

"Alle Azubis bleiben nach dem Ende ihrer Lehrzeit bei uns", zeigte sich Peter Fischer stolz. Das liege aber auch daran, dass man inzwischen auf Auszubildende aus der Region setze sowie eine gute Entlohnung biete. "Die jungen Menschen haben hier ihre Familie, ihren Freundeskreis, ihre Hobbys. Stimmt die Entlohnung, gibt es für sie keinen Grund, in die Großstadt zu gehen", war sich der Geschäftsführer sicher. Auch sei es für viele ein Ansporn, gerade im Hightech-Bereich weiter mit an den Neuerungen und Lösungen zu "basteln".

Bezahlt mache sich bei der Mitarbeitergewinnung auch das regionale Engagement in Kindergärten, Vereinen und Schulen. In der Forschung arbeitet das Unternehmen auch mit diversen Hochschulen projektbezogen zusammen. "Hier muss aber erkennbar sein, dass beide Seiten davon profitieren, dass ein Endkunde dahinter steht", meinte Fischer. Das habe sich nach einigen anfänglichen Projekten gezeigt.

Problematisch sieht der Handwerksbetrieb eher die stetig sinkende Zahlungsmoral sowie die immer umfangreicher werdenden Forderungen der Kunden nach Skontogewährung, Frachtfreiheit sowie kostenloser Lagerzeit.

In der Hightech-Branche sei noch viel zu tun. Der Betrieb forsche und entwickle Neuerungen. Trotzdem habe er längst nicht alle Erfindungen als Patent angemeldet. "Das Patent gehört immer dem, der es erfindet", erläuterte Peter Fischer. "Aber setzen Sie das mal bei den Großen durch!" Häufig gehe das Patent deswegen an den Hersteller. Der Betrieb baue dann zumindest auf die Produktion der neuen Antriebstechnik.

Am Beispiel der Elektromobilität machte der Geschäftsführer deutlich, dass die Kammer darauf achten müsse, dass die Handwerksbetriebe nicht von der sich wandelnden Industrie abgehängt werden. Diese Umstellung der Antriebstechnik mit all ihren Wirtschaftszweigen werde noch zehn bis 15 Jahre dauern, prophezeite Fischer. "Das sollte sie auch, dass sich der Markt verändern kann. Die Mitarbeiter müssen ja auch mitgenommen werden." Die Frage laute aber: Wo bleibt der Handwerker? Der Schulterschluss zur Wirtschaft müsse hier unbedingt erfolgen, so seine Forderung.

Im Anschluss an die umfangreiche Diskussion wurde noch die Produktion besichtigt.