Seit 42 Jahren betreibt Fritz Schmid das Lamm in Gundelsheim, doch Ende des Jahres schließt der Küchenmeister sein Hotel und Gasthaus. Denn der Gastronom ärgert sich über die Bürgermeisterin, den Pfarrer und die Veranstaltung 'Nacht der langen Tafel'. Foto: C. Beck

Von Christian Beck

Gundelsheim. Fritz Schmid ist sauer. So sauer, dass er zum Jahresende sein Hotel-Restaurant in der Gundelsheimer Schlossstraße schließen will. Der Grund für seine Verärgerung: Die "Nacht der langen Tafel" sowie das Verhalten von Bürgermeisterin Heike Schokatz und Pfarrer Jochen Zimmermann - er ist zugleich Vorsitzender der SG Gundelsheim, der die Nacht der langen Tafel veranstaltet. Die Bürgermeisterin bedauert Schmids Rückzug ausdrücklich - so recht verstehen kann sie den Küchenmeister aber nicht.

Doch von vorne: Am 8. August waren in Gundelsheim Biertische und Bänke aufgebaut, von der St. Nikolaus-Kirche bis zum Alten Rathaus. Auch vor dem Lamm wurde getafelt. Und dazu hatte Schmid seine eigene Bestuhlung mitsamt Blumenkübeln und Sonnenschirmen wegräumen müssen. So war es auch in den vergangenen beiden Jahren. Schmid, von Anfang an nicht überzeugt vom Konzept der Nacht der langen Tafel, ging in den Urlaub, hielt sich raus. Doch dieses Mal hatten Gäste reserviert, der Küchenmeister musste ihnen absagen. Etwa 2500 Euro Umsatz seien ihm so verloren gegangen.

In einem ausführlichen Brief auf seiner Internetseite erklärt Schmid, dass er sich um einen Kompromiss bemüht habe. Doch die Gundelsheimer Bürgermeisterin sei dazu nicht bereit gewesen: Hier ginge es ums Prinzip, habe sie ihm gesagt. "Deshalb geht es mir nun auch ums Prinzip", kontert Schmid. Der gelernte Koch, der seit 42 Jahren das Lamm führt, spart nicht mit deutlichen Worten: Von einer Machtdemonstration der Bürgermeisterin sowie des Pfarrers ihm gegenüber ist die Rede. Und für das Engagement von Jochen Zimmermann hat er keinerlei Verständnis: Für Krankenbesuche habe er keine Zeit, statt dessen wolle er mit einem einzigen Fest im Jahr die Altstadt beleben. Dass Schmid in der restlichen Zeit mit seiner Gastronomie die Altstadt belebe, wird seiner Meinung nach nicht ausreichend gewürdigt.

Pfarrer Zimmermann war für die RNZ leider nicht zu erreichen. Bürgermeisterin Schokatz zeigte sich auf Nachfrage erstaunt: "Ich sehe da große Fragezeichen". Sie verstehe nicht, weshalb der Lammwirt wegen eines einzigen Tages so aufgebracht sei. Der Zeitpunkt der Veranstaltung sei seit langem bekannt gewesen, auf Reservierungen hätte er deshalb von vorne herein verzichten können. Die Außenbestuhlung werde zudem per Sondernutzungserlaubnis geregelt: Diese sieht vor, dass Stadtfeste Vorrang haben. "Das ist aber kein Stadtfest", kontert Schmid. Seiner Ansicht nach ist die Nacht der langen Tafel eine Veranstaltung der Sportgemeinschaft und des Pfarrers.

Das Schmid, der sich selbst als "streitbarer Freigeist" bezeichnet, nun über so etwas diskutiert und gar seinen Betrieb, sein Lebenswerk, schließt, das ärgert ihn selbst: "Ich könnte weinen vor Wut". Der 63-Jährige wollte eigentlich arbeiten "bis sie mich vom Herd wegtragen". Doch jetzt habe er die Faxen dicke.

Aber was kommt nun? Fritz Schmid hat niemanden an der Hand, der das Lamm weiterführen könnte. Das Gerücht, eine rechtsradikale Gruppierung wolle in seinem Hotel ein Schulungszentrum eröffnen, weist er weit von sich. Statt dessen verfolgt er einen gänzlich anderen Plan: Vielleicht freue sich ja der eine oder andere DHBW-Student über eine Bleibe bei ihm. Im Großteil seiner 60 Betten sollen aber ab kommendem Jahr Asylbewerber schlafen. "Die sollen es auch einmal schön haben", findet er und grinst dabei. Dies sei sein künftiger Beitrag, die Altstadt Gundelsheims zu beleben, und zwar "aus voller Überzeugung". Denn die sei ohnehin "mausetot". Schmid rechnet damit, dass Reisende in Gundelsheim bald gar keine Anlaufstelle mehr haben - weder zum Schlafen, noch zum Essen. "Ist dann der Tourismus gefördert?", fragt er in Richtung Bürgermeisterin.

Diese bedauert seinen Rückzug sehr: "Fritz Schmid ist eine Marke und hat Gundelsheim mit seiner Persönlichkeit und seiner Kochkunst bekannter gemacht", erklärt sie auf Nachfrage. Ihrer Meinung nach sei aber viel getan worden, um den Küchenmeister mit einzubinden. Zudem habe sie ihr Vorgehen mit dem Gemeinderat besprochen, dort habe es einstimmigen Zuspruch gegeben.

Ob er es sich noch einmal anders überlege? "Mit Sicherheit nicht", macht der mit Medaillen hoch dekorierte Küchenmeister deutlich. Und auch wenn Heike Schokatz Zweifel anmeldet, ob sich Schmid mit seiner Entscheidung einen Gefallen tut - er selbst will nun sein Leben genießen, sich seinen Hobbys widmen. "Mir wird es keine Minute langweilig", ist sich Schmid sicher.