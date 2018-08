Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es ist ruhig am Hardberg, fast schon idyllisch. Seit die Bundeswehr im Juli 2011 die seither ehemalige Neckartal-Kaserne endgültig verlassen und entwidmet hat, ist es still geworden auf der Höhe. Das immerhin 27 Hektar große Areal zwischen Hardhof, Waldsteige und Neckarzimmern ist eine der sogenannten Konversionsflächen, die im Zuge der Bundeswehrreform im ganzen Land "entstanden" sind. Was mit ihr geschehen soll, kann oder darf wurde am Montagabend im Rahmen einer ersten "Bürgermitwirkung" im großen Saal der Mälzerei in Mosbach erörtert.

"Alle denkbaren Möglichkeiten sind noch offen", betonte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann eingangs der Informations- und Diskussionsrunde, die an die 300 Interessierte angelockt hatte. Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Keilbach, dessen Neckarzimmerner Kollegen Christian Stuber und drei Vertretern der Kommunalentwicklung (KE) wollte man "Grundlagenarbeit" betreiben, die Bürger über Verfahrensstände aufklären. Um hernach über mögliche Nachnutzungen der Kaserne zu diskutieren. Vor dem Austausch stand also die Information. "Da müssen sie jetzt einfach durch", eröffnete Bertram Roth (KE) den Zuhörern - seine Kollegen Thomas Geissler und Dieter Watolla brachten sie sodann auf den aktuellen Sachstand.

Seit einem Jahr begleiten die Experten der Kommunalentwicklung den Prozess der ehemaligen Neckartal-Kaserne, die im Besitz und der Verantwortung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) ist. Die Kaserne sieht man in einer städtebaulichen Gesamtbetrachtung, hat ein integriertes Entwicklungskonzept erarbeitet. Trotz zurückgehender Einwohnerzahlen bestehe künftig ein jährlicher Bedarf an 30 neuen Wohneinheiten. Im Stadtgebiet gebe es aber rund 22 Hektar an bebaubarer Lückenfläche. Da u.a. auch im "Mittel" noch Plätze frei sind, sei eine Flächenausweisung im Außenbereich nicht angezeigt. Auch beim Gewerbe sieht Kommunalentwickler Thomas Geissler im Stadtgebiet noch Flächenpotenzial, etwa im "Weißen Feld III" oder durch eine Neuordnung an der Industriestraße.

Den Bogen zur Kaserne spannte Dieter Watolla. "Die Liegenschaft hat Potenzial", stellte er klar, "sonst wären wir nicht hier". Ein Beleg dafür seien die Interessensbekundungen, die sich auf das Markterkundungsverfahren der Bima gemeldet hatten. Neben vier Interessenten aus dem touristischen Bereich hatten die Entsorgungsspezialisten Inast und AWN Kaufabsichten erklärt. Zwei Jahre des Leerstands seien ein vergleichsweise kurzer Zeitraum. Die Stadt habe "die Steuerung sicher in der Hand". Weitere Nutzungen seien erst nach Änderung des Flächennutzungsplans bzw. Aufstellung eines Bebauungsplans möglich.

"Grundsätzlich macht die Liegenschaft einen ordentlichen Eindruck". Die verkehrliche Anbindung von Mosbach und Neckarelz her sei problematisch, die aus Neckarzimmern gut. Eine Nutzung der Kaserne zu Wohnzwecken bezeichnete er als "wirtschaftlich unvorstellbar", auch eine Reaktivierung der Sportstätten sei unrealistisch. Eine Nutzung der vorhandenen Hallen und Werkstätten ist für Watolla "durchaus vorstellbar". Von den sechs möglichen Feldern der Nachnutzung - Wohnen, Gewerbe, Tourismus/Sport/Freizeit, Regenerative Energien und Renaturierung - scheiden nach Watolla bei näherer Betrachtung einige aus. Neben Wohnen seiner Meinung nach auch ein vollständiger Rückbau. "Der vernichtet Vermögenswerte, würde 3 bis 4 Millionen kosten und wäre rechtlich kaum durchsetzbar."

Gleichwohl wollte man in der Mälzerei mit der Bürgerschaft über alle sechs möglichen Nutzungen reden. Seitens der Stadt lasse man die juristischen Rahmenbedingungen für eine mögliche Renaturierung prüfen. "Wir versuchen, den ganzen Fächer abzuarbeiten", so Jann in der Diskussion. Es gebe keine Vordefinition: "Aber man muss offen miteinander reden, das darf nicht in ein Wunschkonzert ausarten." So sei auch die immer mal wieder ins Gespräch gebrachte Umsiedlung der DHBW keine Option. Der Mosbacher Gemeinderat hat nach zwei eintägigen Klausurtagungen zum Thema eine favorisierte Richtung: angestrebt wird eine Mischnutzung aus Gewerbe, Dienstleistung, Regenerativer Energiegewinnung und Tourismus/Freizeit. Und die Bima - Vertreter Tobias Kerschke war in der Mälzerei zugegen - will das Areal "natürlich" und "in Gänze" verkaufen".

Die Gäste in der Mälzerei hatten im Forum und mittels ausgelegter "Ideen-Zettel" die Möglichkeit, sich aktiv in den Prozess einzubringen. Davon machten die Bürger auch regen Gebrauch: Deutlich wurden die Ängste vor Ansiedlung eines (wie auch immer) die Lebensqualität der umliegenden Anwohner störenden Gewerbes. Zugleich gab es aber auch Lob für die Form der Einbindung und (mehr oder weniger) konkrete Anregungen für eine künftige Nutzung. Die soll dann bei der zweiten Bürgermitwirkung am 16. April in Neckarzimmern verstärkt im Fokus stehen. Nachdem die Grundlagenarbeit geleistet ist, soll es dann konkreter in Richtung Zukunft gehen.