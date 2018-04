Neckar-Odenwald-Kreis. "Energiewende konkret" hatten die Kreisgrünen als Motto für ihre jüngste Mitgliederversammlung im "Limbacher Hof" gewählt. Und facettenreich präsentierte der Grüne Kreisvorstand im Verbund mit der Kreistagsfraktion den Mitgliedern eine Vielzahl von Aktivitäten zum Thema, mit denen die Grünen einmal mehr ihre Funktion als Motor im Bereich der "Erneuerbaren Energien" im Neckar-Odenwald-Kreis unterstrichen. Dem Mitgliedertreffen vorausgegangen war eine Vorort-Begehung des geplanten Windparks in Limbach.

Nahtlos ins Thema fügte sich auch die Würdigung der Kreismitglieder für ihre Vorsitzende Christine Denz ein, die für ihr unermüdliches bürgerschaftliches Engagement zur Umsetzung der Energiewende im Neckar-Odenwald-Kreis mit dem Landes-Verdienstorden ausgezeichnet worden war. Ihre Kollegin im Kreisvorsitz, Christine Böhm, drückte für den Kreisverband die Glückwünsche aus.

Gemeinsam mit der Fraktionsvorsitzenden Simone Heitz gab Christine Denz einen Überblick über die Arbeit der Grünen im Kreistag. Mit Anträgen u.a. für ein Ausbildungsangebot "E-Mobilität" an den Berufsschulen, für ein Radwegekonzept in Verbindung mit lokalen Erneuerbare-Energien-Anlagen, für das Repowering der Neckarschleusen sowie für den Holztransport auf Schienen setzen sich die Grünen auch auf Kreisebene vielfältig für die Energiewende ein.

Besonders erfreut zeigten sich die beiden Kreisrätinnen zudem von dem Erfolg ihres Antrags zur Gründung eines Landschaftserhaltungverbandes im Neckar-Odenwald-Kreis sowie von den erreichten Verbesserungen bei der Unterbringung der Flüchtlinge in Hardheim.

Vorstandsmitglied Klaus Brauch-Dylla und Dr. Uwe Graser berichteten von ihrem Gespräch mit dem Grünen Umweltminister Franz Untersteller in Stuttgart. "Kern"Thema im wahrsten Sinne des Wortes war einmal mehr die fortlaufende Stilllegung des Kernkraftwerks in Obrigheim. Neben der von Umweltminister Untersteller bereits zugesagten Informationsveranstaltung am 24. Juli Uhr im InfoCenter des KWO in Obrigheim bietet der Grüne Kreisverband am 12. Juli ab 19 Uhr in der Alten Mälzerei eine weitere Möglichkeit zur Information über die geplante 3. Stillegungs- und Abbaugenehmigung an. Als Referent konnte Gerrit Niehaus, Leiter der Abteilung Kernenergieüberwachung und Strahlenschutz im baden-württembergischen Umweltministerium, gewonnen werden.

Christine Denz lud für Samstag zum Bürgerfest in und um den Stuttgarter Landtag ein, besonders zur Podiumsdiskussion "Frauen mischen mit - Bürgerbeteiligung aus Frauensicht" (11.45 - 12.15 Uhr), auf der sie über ihr Engagement spricht.

Mit der Wahl der Kassenprüfer Simone Heitz und Boris Cotar sowie der Bestätigung der beiden "qua Amt" beratenden Vorstandsmitglieder Simone Heitz (Kreistagsfraktion) und Timo Riedinger (Grüne Jugend) beschloss Christine Böhm die Versammlung.