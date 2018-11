Zahlreiche Theaterfreunde erlebten bei der Freilichtaufführung des durch den gleichnamigen Kinofilm weltweit bekannt gewordenen Stücks 'Amadeus' auf dem Mosbacher Marktplatz ein in vielerlei Hinsicht ungetrübtes Theatervergnügen. Foto: Peter Lahr

Von Dorothee Roos

Mosbach. Warum wurde Mozarts Genie als Komponist von seinen Zeitgenossen in Wien nicht erkannt, warum erhielt er nicht die Förderung, die angemessen gewesen wäre? Aus dieser Frage entwickelte der britische Theaterautor Peter Shaffer sein Drama "Amadeus", weltweit bekannt geworden durch den Film von Milos Forman. Die Badische Landesbühne hatte das effektvolle Stück zum Freilicht-Saisonabschluss 2013 ausgewählt - die Aufführung auf dem Mosbacher Marktplatz bot denn auch in vielerlei Hinsicht ein ungetrübtes Vergnügen.

Shaffer greift das alte Gerücht einer Vergiftung Mozarts durch seinen Kollegen, den Hofcompositeur Antonio Salieri, auf, wendet es jedoch moralisch: Salieri intrigiert planvoll gegen Mozart und verbaut ihm - unter dem Deckmantel freundlicher Gönnerschaft - alle Chancen. Sein Antrieb ist dabei ein überpersönlicher, nicht gegen Mozart, sondern Gott selbst gerichteter existenzieller Neid. Denn einzig Salieri erkennt, wer sein Rivale wirklich ist: der Amadeus, eine Verkörperung göttlicher Schöpferkraft, inkarniert allerdings in einem naiven, ja albernen und halb unbewusst mit seiner Gabe tändelnden jungen Mann.

Schauplatz der Inszenierung von Wolf E. Rahlfs war eine riesige, von einem schrägen barocken Rahmen überkrönte Holztreppe. Und wunderbar schräg kamen auch die vielen "barocken", dem Wiener Hof zugehören Schranzen daher, Komödienfutter einerseits, doch auch als Typen zur Kenntlichkeit verzerrt: der italianisierende Operndirektor (Markus Hennes), der g'mütlich-kalte Kammerherr (Manfred Rieger), der flämisch-freimaurerische Baron (Stefan Holm) - und nicht zuletzt der gutwillige, doch freilich kunstbanausische Kaiser selbst (überraschend: Cornelia Heilmann). Als grotesker Chor agierten Salieris Zuträger und Ohrenbläser, überhaupt erlebte die Inszenierung in den ebenso präzis wie schrill choreografierten Massenszenen ihre stärksten Momente.

Hannes Höchsmann als Salieri war aus diesem barocken Commedia-Gesumse ganz herausgenommen - der Regisseur ließ ihn eher in der Art klassischen Schauspielertheaters agieren, was, bei allem handwerklichen Können Höchsmanns, nicht immer vollständig überzeugte. Hier hat Shaffers Stück auch Schwächen, weil es zur Mozart-Didaktik neigt und Salieri manche Klischees in den Mund legt (die übrigens dann im Programmfaltblatt richtiggestellt werden). Raffiniert dagegen die Volte, dass Salieris "Vergiftungsprogramm" letztlich dem eigenen, freilich prekären Nachruhm dienen soll - als Mozarts dunkler Zwilling wird er stets gleichzeitig mit dessen Namen genannt werden.

Mit Ole Xylander als Mozart fand sich im Ensemble ein Schauspieler, der Shaffers kichernden Götterliebling kongenial verkörperte - und sich dabei nicht vor dem legendären Tom Hulce aus der Forman-Verfilmung zu verstecken brauchte. Schmal und leicht, dabei bis zum Platzen energiegeladen und vor allem hoch musikalisch tanzte er über die Treppe, ein kindlich-albernes Genie, das die anale Phase noch nicht so recht überwunden hat - und doch auch ein unangepasster, im Kern sogar ernstlich zorniger junger Mann ist, eine Art Barock-Punk.

Dies legten auch die großartigen, stets leichte Verfremdungselemente enthaltenden Kostüme und Perücken von Franziska Smolarek nahe, die Xylander unglaublich rasch wechselte. Neben fabelhaften Hofkostümen waren auch ein trashiger Plastikumhang und ein Kapuzenpulli dabei. Als ähnlich wandlungsfähig, schauspielerisch wie kostümmäßig, erwies sich die Constanze der beeindruckenden Juliane Schwabe. Sie bekommt früh zu spüren, dass Salieri kein wirklicher Freund ist. Später, im Moment der Krise, sind beide, Mozart und Constanze, junge Leute von heute, verletzlich und einsam. - Großer Beifall.