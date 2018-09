Neckarelz/Gundelsheim. Auf Grund von Gleisbauarbeiten in Gundelsheim sowie Weichen- und Oberleitungsarbeiten im Bahnhof Neckarelz kommt es zu folgenden Änderungen im Zugverkehr: Die Züge enden und beginnen in der Nacht von heute, Dienstag, 22 Uhr, auf den morgigen Mittwoch, 5.15 Uhr, in Bad Friedrichshall. Während der Sperrung fahren keine Züge der Stadtbahnlinie S 41 zwischen Bad Friedrichshall Hauptbahnhof und Mosbach-Neckarelz. Zwischen dem Bad Friedrichshaller Bahnhof und Mosbach verkehren Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV).

In den Nächten vom 6. bis 10., 13. bis 15., 20. bis 22. und am 27. März, jeweils zwischen 23 und 5 Uhr des Folgetages, enden und beginnen die Züge in Neckarzimmern. Während der Sperrung fahren keine Züge der Stadtbahnlinie S 41 zwischen Neckarzimmern und Mosbach. Zwischen Mosbach und Neckarzimmern verkehren Busse des SEV. Die Busse halten am Bahnhof in Bad Friedrichshall, Offenau, Gundelsheim, Haßmersheim, Neckarzimmern, Neckarelz und in Mosbach West (Bahnhof) sowie am Gartenweg (Käfertörle).