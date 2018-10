Von Claus Kaiser

Schefflenz. Der Schefflenzer Gemeinderat beschloss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zuerst die Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2013/2014. Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt, rund 20 Prozent der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken. Das werde landesweit angestrebt. Im Juni wurde das Thema Elternbeiträge mit dem Arbeitskreis "Soziales" eingehend erörtert. Der Arbeitskreis hat sich auf für alle Schefflenzer Kindergärten gleiche Empfehlungssätze, basierend auf zwölf Monatsbeiträgen pro Jahr, und deren künftige lineare Anpassung verständigt.

Ferner wurde aus dem Gemeinderat angeregt, die Entgelte für die Elternbeiträge zunächst nur für das nächste Kindergartenjahr festzusetzen, nachdem derzeit noch nicht bekannt ist, welche Auswirkungen der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 1. August haben wird. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, gegebenenfalls auf den geänderten Bedarf reagieren zu können.

Für die Sanierung der Wiesenstraße in Mittelschefflenz sind Straßenbau- und Kanalbauarbeiten (Schmutz- und Oberflächenwasser) sowie Arbeiten an der Wasserversorgung geplant. Der Technische Ausschuss wurde zur Vergabe der Arbeiten ermächtigt. Für die sogenannte "Inlinersanierung" des Kanals in der Wiesenstraße/Auestraße wurde die Firma Erles aus Meckesheim mit einer Angebotsendsumme von 44 546 Euro beauftragt.

Im Rahmen der Friedhof-/Leichenhallensanierung in Mittelschefflenz wurden zwei Gewerke beschränkt ausgeschrieben. Die Erneuerung der Fenster wird die Firma Sauer aus Heidersbach für 6312 Euro vornehmen. Der Auftrag für die Ausführung der Maler- und Gipserarbeiten wurde zum Angebotspreis von 10 036 Euro an die Mosbacher Firma Spohn vergeben.

Beschlossen wurde vom Gemeinderat noch die Annahme von diversen Spenden und Zuwendungen.

Bürgermeister Rainer Houck informierte die Räte über den Zusagebescheid der Landesförderung in Höhe von 47 500 Euro für ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Abteilung Unterschefflenz. Die Förderung durch den Landkreis mit 14 250 Euro sei ebenfalls beschlossene Sache. Eine Bezuschussung aus dem Gemeindeausgleichsstock sei aufgrund der Prioritätenliste nicht zu erwarten.

Ausführliche Informationen gab der Rathauschef über die am 28. Mai erfolgte Verkehrsschau in der Gemeinde. So wurde unter anderem entschieden, dass weder eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer im Wachweg in Unterschefflenz noch in der Ortsdurchfahrt Oberschefflenz verkehrsrechtlich notwendig sei. Angeordnet wurde hingegen aus Verkehrssicherheitsgründen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer ab der Landesstraße 526 zwischen Mittelschefflenz und Oberschefflenz und auf der Bundesstraße 292 Abzweigung Mittelschefflenz.

Unterschiedliche Ansichten vertraten die Räte bezüglich der in der letzten Sitzung beschlossenen Veröffentlichung von Visualisierungsbildern der Vorrangfläche des Windkraftanlagen-Standorts "Hohe Straße", die zwischenzeitlich auf der Internetseite der Gemeinde präsentiert werden. Bürgermeister Houck hält das Internet für das optimale Medium für die Darstellung. Es wurde eingewendet, dass darüber hinaus als Publikationsmedien für Fotos auch das Gemeindeblatt und die Rhein-Neckar-Zeitung genutzt werden müssten.