Neckar-Odenwald-Kreis. Ihre vierte Fortbildungsveranstaltung richteten die im Neckar-Odenwald-Kreis tätigen "Gewaltschutztrainer" im Einsatztrainingszentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn in Dallau aus. Die seit Einführung des Projekts "Wehr dich - aber richtig" nahezu 1900 Teilnehmer zeigen den Organisatoren Werner Broßmann und Rüdiger Bäuerlein von der Präventionsaußenstelle Mosbach des Polizeipräsidiums nicht nur die die hohe Akzeptanz solcher Selbstbehauptungskurse, sondern auch die Relevanz und den Bedarf.

Zu Beginn lobte Werner Broßmann dabei das große Engagement der Trainer und führte an, dass bislang landkreisweit insgesamt 114 Selbstbehauptungskurse an Schulen, bei verschiedenen Organisationen und Berufsgruppen sowie in Vereinen absolviert wurden. "Wir konnten damit fast 1900 Personen - davon mehr als 1500 Kinder und Jugendliche - erreichen und ihnen aufzeigen, wie sie ihr Selbstbewusstsein stärken, bedrohliche Situationen frühzeitig erkennen und geeignete Selbstbehauptungs- und Konfliktlösungsstrategien erlernen und anwenden können", so Werner Broßmann.

Nach einem Erfahrungsaustausch gab es einen Überblick über die neue Organisation des Polizeipräsidiums Heilbronn und hier insbesondere über das neu eingerichtete Referat Prävention.

Im Anschluss daran stellte Werner Broßmann die präventiven Angebote der Polizei Baden-Württemberg für schulische Einrichtungen vor. Erstmals bietet die Polizei damit ein flächendeckendes und für jede Schule im Land abrufbares Präventionsangebot an. Im Bereich der Kriminalprävention stellen Gewalt, Mediengefahren sowie Sucht die Schwerpunktthemen dar. Beispielhaft nannte er das Präventionsprojekt "Herausforderung Gewalt" und führte mit den Gewaltschutztrainern einige Rollentrainings zu den drei Modulen Gewaltbegriff, Folgen von Gewalt und Oper-/ Zeugen- und Helferverhalten durch.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung referierte Rüdiger Bäuerlein zum Thema "Sicherheit in Behörden mit Publikumsverkehr". Er hob hervor, dass es nicht immer einfach ist, entsprechende Empfehlungen zur Sicherheit am Arbeitsplatz einzuhalten, da oft auch bauliche Gegebenheiten Grenzen setzen. Bei neuen Büroräumen könne man allerdings bereits bei der Planung zum Beispiel auf die richtige Platzierung der Möbel und die entsprechenden sicherungstechnischen Empfehlungen achten.

Wie man sich bei einem Amok-Alarm verhalten soll, erläuterten die beiden Einsatztrainer der Polizei, Manfred Röckel und Michael Ellwanger. Am Ende der Veranstaltung war man sich in den Reihen der Gewaltschutztrainer einig, dass diese Fortbildungsveranstaltungen einen großen Mehrwert haben und auch künftig fortgeführt werden sollten.

Zum Hintergrund: In Zusammenarbeit mit dem Karateverband Baden-Württemberg, dem Badischen Judo-Verband und mit Unterstützung des Vereins zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" entstand das Projekt "Wehr dich - aber richtig". 18 Ehrenamtliche mit Erfahrung in der Jugend- und Vereinsarbeit verschiedener Selbstverteidigungssportarten wurden im Oktober 2010 nach Qualitätsstandards der Mosbacher Polizei zu "Gewaltschutztrainern" ausgebildet.

Bei diesem viertägigen Seminar wurden den Teilnehmern Rechtskenntnisse vermittelt, Verhaltensmuster aufgezeigt und Handlungsstrategien erarbeitet. Nach erfolgreichem Abschluss erhielten die polizeilich zertifizierten Trainer entsprechende Urkunden. Somit können sie nun ihr erworbenes Wissen bei Selbstbehauptungskursen an Interessierte weitergeben und stehen als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Kursangebote richten sich an Kinder ab acht Jahren, Jugendliche, Erwachsene - auch an Senioren - sowie verschiedene Berufsgruppen, wie zum Beispiel Beschäftigte in Ämtern und Betrieben mit Publikumsverkehr, im öffentlichen Personenverkehr, Lehrer etc. Außerdem werden auch Kurse für Mädchen ab 15 Jahren und Frauen zur Prävention sexualisierter Gewalt angeboten.

Info: Weitere Auskünfte erteilt die Außenstelle Mosbach des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn, 06261/809150.