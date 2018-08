Mit Abi und Krawatte: 49 Abiturienten verabschiedeten sich vom Wirtschaftsgymnasium in Mosbach. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat) Die kommenden Wirtschaftsexperten verabschiedeten sich dieser Tage von der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach. 49 junge Damen und Herren durften sich am dortigen Wirtschaftsgymasium über das bestandene Abitur freuen. Auch wenn das Abimotto der WG-Schüler - "Abi Potter" - anderes vermuten lässt, die Absolventen haben ihre Reifeprüfungen ganz ohne Zauberei und Tricks geschafft.

Der Gesamtnotendurchschnitt lag bei 2,5, Lenard Simon (Aglasterhausen) durfte sich als Jahrgangsbester (1,2) feiern lassen. Die finalen Prüfungen wurden unter der Leitung von Oberstudiendirektor Bernhard Stehlin (Willy-Hellpach-Schule Heidelberg) absolviert, danach hieß es nur noch "Abiiiii ..."

